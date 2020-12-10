Санина рассказала, зачем ей был нужен женатый партнер на "Танцах со звездами"

Юлия Санина, занявшая второе место на "Танцах со звездами" 2020, рассказала о трудностях, которые ее постигли с самого начала проекта. Фронтвумен группы The Hardkiss говорит, что ей очень сложно было подобрать партнера для выхода на паркет.

Об этом артистка рассказала Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи".

Санина говорит, что изначально она должна была стать в пару с Женей Котом - победителем прошлого года. Но танцовщику не удалось договориться с каналом, поэтому в 2020 году он в проекте не участвовал.

Ходили слухи, что Юлия Санина требовала "не только женатого, но и нетрадиционной ориентации партнера". А когда ей предложили стать в пару с Димой Жуком, артистку это не обрадовало.

"Я осталась без пары, потом мне начали писать другие ребята. Но продюсер проекта настоял, чтобы я встретилась с Димой Жуком, чего я очень не хотела. Про него ходили слухи, что он очень суровый, жесткий педагог", - рассказывает Санина.

Она добавила, что кричать на нее нельзя, потому что это не мотивирует, а наоборот заставляет закрываться.

"Сразу теряю веру в себя, сразу замыкаюсь, закрываюсь. То есть со мной надо только по-хорошему, меня надо любить, только так", - говорит Юлия.

Но после первой встречи с Димой Жуком, поняла, что сможет с ним работать. Ведь для нее важным было, чтобы партнер ничем не раздражал. К тому же факт, что Дима женат добавляло ему плюсов.

"Это нужно было для моего душевного спокойствия, для спокойствия моей семьи, моего мужа. Когда ты понимаешь, что человек женат, ты запрещаешь себе какие-то мысли... Нас это уберегло от каких-то неприятностей", - заявила она.

Юлия Санина рассказала о трудностях на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Ходят Слухи)

Напомним, что в финале "Танцев со звездами" победили Санта Димопулос и Макс Леонов. Но экс-"ВИА Гра" в последний момент решила отдать кубок Юлии Саниной. Артистка после шоу отказалась от него, поскольку считает поступок Санты лицемерным и унизительным.

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