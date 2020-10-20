Санта Димопулос рассказала, кто победит в шоу Танцы со звездами 2020

Санта Димопулос призналась, кто, по ее мнению, станет триумфатором шоу Танцы со звездами 2020. Так, на днях артистка решила пообщаться с поклонниками в сторис своего Instagram и попросила задать ей вопросы.

Один из вопросов от фанатов был, конечно же, о том, кто станет чемпионом танцевального шоу, в котором Санта принимает участие.

Певица призналась, что считает, что победит тот, у кого у больше будет больше зрительской любви и поддержки. Таким образом певица, не называя имен, напомнила своим фанатам о важности их поддержки. Ведь, если они хотят видеть свою фаворитку первой, то стоит помогать своими голосами.

Ранее Илона Гвоздева назвала своих фаворитов шоу.

Санта Димопулос пообщалась с фолловерами (Instagram.com/santadimopulos/)

Также в секции вопрос-ответ Димопулос призналась, что ее любимый танец – румба, рассказала о своих секретах, как держать себя в отличной форме, а еще Санта поделилась с фанатами, с кем из звездных участников шоу ей удалось подружиться.

Напомним, что недавно Санта рассказала об изменениях, которые с ней произошли за время участия в шоу.