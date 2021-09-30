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Санта Димопулос сделала неожиданное признание о "Танцах со звездами 2021": хочется пить и сбежать

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 15:38
Санта Димопулос сделала неожиданное признание о "Танцах со звездами 2021": хочется пить и сбежать Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Ольвия Агаркова

Сана Димопулос стала приглашенной судьей третьего прямого эфира проекта Танцы со звездами 2021, который состоялся в воскресенье, 26 сентября. Победительница проекта прошлого года оказалась не на главном паркете страны, а по ту сторону, и смогла прочувствовать, как это – быть в роли члена жюри.

Своими ощущениями она поделилась на личной странице в Instagram.

Санта показала яркие закулисные фото. На одном из них ее кружит в страстном танце сам Максим Чмерковский. Звезда блистала в черном вечернем облегающем платье с высоким разрезом, глубоким декольте и оригинальными элегантными элементами декора.

Она сменила наряд на более откровенный и танцевальный – ведь эфир был посвящен зажигательной латине!

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос сделала неожиданное признание о &quot;Танцах со звездами 2021&quot;: хочется пить и сбежать

Санта Димопулос показала роскошные наряды для третьего эфира "Танцев со звездами 2021" (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта поделилась своими впечатлениями, возникшими ровно через год после возвращения на главный паркет страны.

"Шоу "Танцы со звездами" – это магия. Она работает так: сначала тебе кажется, что ничего не получится. Все время хочется пить, глубоко дышать и вообще сбежать. Особенно, когда танцевать нужно с Максом Чмерковским и после годового перерыва. Но потом начинается отсчет времени до эфира… 3…2…1… начало – и ты моментально включаешься, глаза горят, а ноги танцую сами.
Спросите меня, как быстро похудеть - выйти в прямой эфир. Такой адреналин и кортизол можно поймать разве что в экстремальных видах спорта", - привела сравнение она.

По словам знаменитости, год назад она не могла и подумать, что когда-то окажется в судейском кресле. Санта пояснила, почему решила поддержать самой высокой оценкой абсолютно всех участников, ведь она знает как это – быть на их месте.

Напомним, что ранее судья "Танцев со звездами 2021" Максим Чмерковский прогулялся по Киеву и восхитился его достопримечательностями.

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Танці з зірками Танцы со звездами Санта Димопулос
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