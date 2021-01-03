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Санта Димопулос вмешалась в громкий скандал экс-супруга с его женой: всегда помогу

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 13:39
Санта Димопулос вмешалась в громкий скандал экс-супруга с его женой: всегда помогу Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Победительница Танцев со звездами 2020 и бывшая жена шоумена и ведущего Андрея Джеджулы Санта Димопулос высказалась по поводу громкого скандала в сети вокруг имени своего бывшего и его нынешней беременной супруги Юлии Леус.

Так, звезда поддержала женщину и отметила, что наладить отношения с Андреем после разрыва для нее было непросто, но она сделала это ради общего сына Даниэля. В то же время Санта не взялась никого осуждать .

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь", - заверила она.

Санта Димопулос вмешалась в громкий скандал экс-супруга с его женой: всегда помогу

Санта прокомментировала скандал с участием бывшего мужа (фото: instagram.com/santadimopulos)

Димопулос пожелала всем участникам конфликта обрести гармонию, мудрость и осознанность, чтобы достигнуть взаимопонимания ради ребенка. Надо отметить, что пара ждет появления на свет дочери.

В свою очередь Юлия поблагодарила Санту за поддержку и заявила – ей кажется, что она "наступила на те же грабли", что и в свое время артистка.

Санта Димопулос вмешалась в громкий скандал экс-супруга с его женой: всегда помогу

Санта Димопулос вмешалась в громкий скандал экс-супруга с его женой: всегда помогу

Жена Андрея Джеджулы поблагодарила Санту за поддержку (instagram.com/yla__yla)

Напомним, что ранее жена Андрея Джеджулы прокомментировала его заявление о причине конфликта в семье. Так, она высмеяла его высказывания о том, что приревновала шоумена к Насте Каменских и выдвинула свою версию происходящего.

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