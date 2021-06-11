Саша Чемеров и Бумбокс представили клип на свой новый чувственный хит

Как рассказал Саша Чемеров, песню "Любила" он начал писать в Лос-Анджелесе, и тогда она называлась "1%".

"У меня в тот период жизни было много испытаний, название подходила идеально. Сидишь на балконе в L.A. и пишешь песню с расчетом на дуэт - я сразу хотел, чтобы в ней пел Андрей. Кажется, я ему отправил демку, вокал под гитару, или мы увиделись, я тогда приехал на съемки клипа и застрял, но первая версия, которую я записал - это был соул с рнб, ему очень понравилась. А потом я понял, что сильно изменился, и те синглы, которые выпустил, имеют с "Любила" мало общего. Андрей предложил переделать аранжировки, за это взялся Дмитрий Кувалин (гитарист Бумбокса). Затем мы привлекли Александра Люлякин (барабанщика Бумбокса), а затем и Павла Литвиненко (клавишника Бумбокса). Стало понятно, что это уже не дуэт Саши Чемерова и Андрея Хлывнюка, а Саши Чемерова и Бумбокса", - вспоминает рокер.

Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров записали новую песню "Людила" (фото: facebook.com/sashachemerov)

Андрей Хлывнюк: "После суперхита "Тримай мене" с Александром Чемеровым я зарекся записываться вместе, понимая, что материал вышел недостижимо крутым. Однако, прошло несколько лет и Саша предложил снова сесть в студию и накопить что-то более ритмблюзове. Дописав куплет и поработав над аранжировкой с Дмитрием Кувалиним (гитаристом Бумбокса), мне стало окончательно ясно, что песня "Любила" просто таки должна жить в радиоэфире. Очень приятно, когда все участники записи - группа, специально приглашенные бэк-вокалистки, звукорежиссер - напевают "она любила, любила" еще несколько дней подряд. Станет песня "Любила" синглом, или войдет в наши с Сашей альбомы - не важно. В моих наушниках на утренней пробежке она уже незаменима."

Саша Чемеров: "Я переписывал песню "Любила" трижды. Точнее, перезаписывал... В финальной версии я не только пел, но и читал рэп, что вызвало восторг у Андрея и менеджмента Бумбокса. Мы уже готовились утвердить мастер, когда я понял, что моя читка - это реверанс в сторону прошлого, для этого аранжировки рэп не работает. И я перепел этот фрагмент текста в госпел-манере."

Видео: Саша Чемеров & Бумбокс - Любила

Лидер The Gitas и "Димна суміш" также рассказал, что самым сложным в песне оказалось записать госпел-хор.

"Я нашел трех девушек вокалисток, мы долго записывались, думаю, им было сложно из-за мультижанровости песни. Но мы не отступали - дописали свои вокалы к вокалу девушек, чтобы аккорд звучал богаче - и вот, мы госпел хор!" - отметил Чемеров.

Также он сказал, что в песне "Любила" Андрей Хлывнюк написал второй куплет, а он - весь остальной текст, включая припев.

"Говорить о смысле песни - дело неблагодарное. Для меня смысл этой песни в вопросе: "А любит ли страна тебя так сильно, как ты ее?" Смысл в том, что надежда есть, пусть всего 1%, но есть! И конечно, это песня о влюбленности. О чем еще писать?" - задает риторический вопрос Чемеров.

Саша Чемеров и Андрей Хлывнюк (фото: facebook.com/sashachemerov)