ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши Бо

Новина українською →
Ивано-Франковск, Вторник 21 сентября 2021 12:05
Бизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши Бо Саша Пустовит (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Артем Горовенко

Саша Бо (Саша Пустовит) - известный блогер и инфлюенсер, которая привыкла к публичности. А потому на странице девушки соцсетях всегда найдется жаркий контент.

Предлагаем полюбоваться самыми красивыми фото 26-летней красавицы из Ивано-Франковска, которыми она щедро делится с фанатами в своем Instagram.

Кто такая Саша Бо?

26-летняя Саша Бо сегодня на слуху. Девушка открыто рассказала о муже-абьюзере и разводе, дав откровенное интервью Маше Ефросининой. Вскоре, кстати, свое мнение по этому поводу высказал и ее экс-возлюбленный Игорь Пустовит.

И пока общественность разбирается, кто в паре прав, а кто виноват, сама Саша, у которой сейчас 1,9 млн подписчиков в Instagram, поставила точку в этой истории, пообещав больше не касаться этой темы.

Девушка вновь занялась личными делами, воспитанием детей и продвижением блога с помощью сториз и эффектных луков. Мы собрали самые яркие фото Саши, которые сделали ее знаменитой и узнаваемой.

Бизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши Бо

Бизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши БоБизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши Бо

Саша Пустовит на страстных снимках (фото: instagram.com/sashaabo)

Ранее мы писали, что Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером.

Читайте LITE в Google News
Маша Ефросинина Саша Пустовит Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник
Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник