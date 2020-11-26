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Все в сборе: Виктория Бекхэм растрогала теплым семейным фото с мужем и детьми

Автор: Lite

Звезда очаровала сеть

Виктория Бекхэм показала новый семейный снимок, на котором присутствует вся ее семья. На коллаже позируют Дэвид, сама Виктория, Бруклин, Ромео, Харпер Севен и Круз. Все они сидят за столом, заставленным блюдами, есть здесь и символ Дня благодарения - идейка. Именно этому празднику посвятила новый пост британская икона стиля.


Виктория порадовала новым фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"С Днем Благодарения всех, кто празднует сегодня, от нашей семьи к вашей! Вместе духом (и на этой фотографии ), хотя в этом году мы не можем быть вместе лично. Мы так благодарны за все наши удивительные воспоминания, оставленные в США, и не можем дождаться, чтобы снова приехать (надеюсь) в ближайшее время. Поцелуи от всех нас", - написала звезда.

В ответ фанаты присоединились к поздравлениям, а также выразили восторг от теплого семейного снимка. "Вы лучшие", "Спасибо за такой пост", "Семья", "С праздником тебя и твою прекрасную семью", "Класс", "Вы такие красивые", "Замечательная семья", "Вы просто цель", - пишут фолловеры экс-"перчинки".

Ранее Виктория восхитила сеть своей красотой и молодостью на честном селфи.

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