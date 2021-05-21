Счастливая Никитюк попала в конфуз: ей пришлось объясняться с поклонниками

Так, число подписчиков телезвезды перевалило за цифру 3,7 млн! Она решила ярко отметит это и опубликовала эффектное фото в вышиванке и джинсах. В руках счастливая Леди Ле держит шарики в виде цифр 3 и 7. Это как раз и запутало фолловеров ведущей.

"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, май ком‘юніті, нас 3.7 млн. Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую квартиру, машину і по мільйону доларів", - пообещала в порыве эмоций ведущая.

Леся Никитюк запутала поклонников (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

После того, как на Леди Ле внезапно посыпались поздравления с днем рождения, она решила объясниться в комментариях.

"А чего меня все с Днем Рождения поздравляют? Разве непонятно написано?" - возмутилась Леся.

Скриншот комментария

Преданные фолловеры Леди Ле заверили, что они правильно поняли ее посыл и завалили ведущую комплиментами, а также похвалили ее эффектную вышиванку.