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Счастливая Никитюк попала в конфуз: ей пришлось объясняться с поклонниками

Автор: Lite

Леся Никитюк не только популярная ведущая и народная любимица, но еще и успешный блогер. Об этом само за себя говорит число подписчиков в ее фотоблоге. Леди Ле умеет побаловать фолловеров интересным контентом – эффектными фото и подписями с юмором, которые заставляют смеяться даже самых серьезных. Например, недавно она появилась в компании главного героя проекта "Холостяк 11" Михаила Заливако и заитгриговала поклонников. Теперь же Леся дала им весомый повод для радости.

Ведущая похвасталась в Instagram своим достижением.

Так, число подписчиков телезвезды перевалило за цифру 3,7 млн! Она решила ярко отметит это и опубликовала эффектное фото в вышиванке и джинсах. В руках счастливая Леди Ле держит шарики в виде цифр 3 и 7. Это как раз и запутало фолловеров ведущей.

"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, май ком‘юніті, нас 3.7 млн. Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую квартиру, машину і по мільйону доларів", - пообещала в порыве эмоций ведущая.

Леся Никитюк запутала поклонников (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

После того, как на Леди Ле внезапно посыпались поздравления с днем рождения, она решила объясниться в комментариях.

"А чего меня все с Днем Рождения поздравляют? Разве непонятно написано?" - возмутилась Леся.

Скриншот комментария

Преданные фолловеры Леди Ле заверили, что они правильно поняли ее посыл и завалили ведущую комплиментами, а также похвалили ее эффектную вышиванку.

  • Ну, судя по комментариям, можно понять, что народ вообще не читает, что написано под фото
  • Это ж под фоткой буквы читать надо... К чему лишнее перенапряжение
  • Я тоже подумала что это слишком много
  • Уже готовилась писать, что выглядите никак не на 37
  • На 37 лет вы ну никак не выглядите
  • Я думала 37 лет, и подумала – не может быть
  • Стоп, день рождения вроде 19 октября, а потом дошло
  • Вот такие невнимательные фанаты и подписчики у Леси Ивановны. Ведь день рождения у нее 19 октября, и ей всего лишь 33 годика

Напомним, что ранее Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами и показала весеннюю Одессу.

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Новости Украины Леся Никитюк