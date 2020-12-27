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Счастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьми

Новина українською → Воскресенье 27 декабря 2020 11:49
Счастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьми Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Светлана Тарабарова - дважды мама, так что все праздники в ее семье - это не только встречи с родными и друзьями, но еще и забота о детях. Только когда они немного подросли, певица призналась, что вернула себе каблуки - и вновь почувствовала себя красивой женщиной. Например, Тарабарова демонстрирует стильный лук, который можно попробовать повторить, чтобы выглядеть стильно на вечеринке.

На днях Светлана вместе с мужем и детьми отметили Рождество - Тарабарова порадовала уютными снимками возле елки с компании родных людей. На одном фото они обнимаются с мужем, на другом - поют с гостями под гитару, в центре - сынишка Иван, красиво убранный стол и веселые улыбки, певица просто заворожила своим постом поклонников!

"Мрію про міцне здоров‘я для кожного з нас,
зустрічей з друзями без страху,
музики і теплих емоцій.
Нехай наші бажання здійснюються!
Merry Christmas!", - написала певица под фото.

Счастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьмиСчастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьми

  • По-моему идеальное поздравление в наше время
  • Пусть так и будет! С Рождеством
  • Просто умничка. Живите и наслаждайтесь жизнью
  • Які неймовірні фото

Фаната остались в восторге от таких снимков, они поспешили засыпать всю семью комплиментами и пожелать друг другу счастливых праздников.

Счастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьмиСчастливая семья: Светлана Тарабарова восхитила поклонников рождественскими фото с мужем и детьмиСветлана Тарабарова желает всем радостного Рождества (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, что Светлана Тарабарова - из активный мам, сама на съемках, старшего ребенка отправила тренироваться в зал, еще и дочь с мужем не забывает фотографировать и выставлять в соцсети.

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