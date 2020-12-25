Счастливого Рождества! Оля Полякова восхитила праздничным фото с дочерьми возле елочки
Оля Полякова, которая недавно раскрыла свой особый подход к выбору рождественских и новогодних подарков для дочерей Марии и Алисы, показала трогательное семейное праздничное фото.
Артистка опубликовала милый снимок в своем Instagram и поздравила армию поклонников с зимними праздниками.
Известная украинская певица вместе с дочерьми устроились около камина и возле новогодней елочки, уже украшенной белыми пушистыми игрушками и шарами. Под праздничным деревом видна бутылка шампанского и коробка с подарками.
В руках у девочек - домашние питомцы. Младшая дочь Поляковой 0-летняя Алиса обнимает кота, а старшая - 15-летняя Маша - держит собачку.
Солнечная Королева ночи сияет и тепло улыбается своим поклонникам.
"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Счастливого Рождества!" - подписала Полякова фото.
Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
В комментариях артистка уточнила, отвечая на вопрос о том - где же папа девочек на семейном снимке - что он фотографировал. Пользователи сети осыпают певицу с детьми комплиментами, отмечают поразительное сходство старшей дочери Маши с мамой, а также взаимно желают великолепных новогодних и рождественских праздников.
- Вы очень красивые девчонки, просто вау!
- Мамины доченьки лапочки
- Такие красивые
- Машка вся в маму
- У Маши взгляд королевы!
- Супер! Очень тепло стало на душе! А Алиса такая прикольная, бедный ее котик!
- Младшая подросла - красавицей стала! А я еще помню передачу "привет, декрет"!
- Какие вы классные!
- Очень красивые девочки у вас, как и вы.
Напомним, недавно журналисты выяснили, обращалась ли Оля Полякова к пластическим хирургам.
Также сообщалось о том, что на днях Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее старшей дочки.