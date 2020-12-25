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Счастливого Рождества! Оля Полякова восхитила праздничным фото с дочерьми возле елочки

Новина українською → Киев, Пятница 25 декабря 2020 20:23
Счастливого Рождества! Оля Полякова восхитила праздничным фото с дочерьми возле елочки Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Владимир Костырин

Оля Полякова, которая недавно раскрыла свой особый подход к выбору рождественских и новогодних подарков для дочерей Марии и Алисы, показала трогательное семейное праздничное фото.

Артистка опубликовала милый снимок в своем Instagram и поздравила армию поклонников с зимними праздниками.

Известная украинская певица вместе с дочерьми устроились около камина и возле новогодней елочки, уже украшенной белыми пушистыми игрушками и шарами. Под праздничным деревом видна бутылка шампанского и коробка с подарками.

В руках у девочек - домашние питомцы. Младшая дочь Поляковой 0-летняя Алиса обнимает кота, а старшая - 15-летняя Маша - держит собачку.

Солнечная Королева ночи сияет и тепло улыбается своим поклонникам.

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Счастливого Рождества!" - подписала Полякова фото.

Счастливого Рождества! Оля Полякова восхитила праздничным фото с дочерьми возле елочки

Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В комментариях артистка уточнила, отвечая на вопрос о том - где же папа девочек на семейном снимке - что он фотографировал. Пользователи сети осыпают певицу с детьми комплиментами, отмечают поразительное сходство старшей дочери Маши с мамой, а также взаимно желают великолепных новогодних и рождественских праздников.

  • Вы очень красивые девчонки, просто вау!
  • Мамины доченьки лапочки
  • Такие красивые
  • Машка вся в маму
  • У Маши взгляд королевы!
  • Супер! Очень тепло стало на душе! А Алиса такая прикольная, бедный ее котик!
  • Младшая подросла - красавицей стала! А я еще помню передачу "привет, декрет"!
  • Какие вы классные!
  • Очень красивые девочки у вас, как и вы.

Напомним, недавно журналисты выяснили, обращалась ли Оля Полякова к пластическим хирургам.

Также сообщалось о том, что на днях Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее старшей дочки.

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