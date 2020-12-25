Счастливого Рождества! Оля Полякова восхитила праздничным фото с дочерьми возле елочки

Оля Полякова, которая недавно раскрыла свой особый подход к выбору рождественских и новогодних подарков для дочерей Марии и Алисы, показала трогательное семейное праздничное фото.

Артистка опубликовала милый снимок в своем Instagram и поздравила армию поклонников с зимними праздниками.

Известная украинская певица вместе с дочерьми устроились около камина и возле новогодней елочки, уже украшенной белыми пушистыми игрушками и шарами. Под праздничным деревом видна бутылка шампанского и коробка с подарками.

В руках у девочек - домашние питомцы. Младшая дочь Поляковой 0-летняя Алиса обнимает кота, а старшая - 15-летняя Маша - держит собачку.

Солнечная Королева ночи сияет и тепло улыбается своим поклонникам.

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником!!!! Счастливого Рождества!" - подписала Полякова фото.

Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В комментариях артистка уточнила, отвечая на вопрос о том - где же папа девочек на семейном снимке - что он фотографировал. Пользователи сети осыпают певицу с детьми комплиментами, отмечают поразительное сходство старшей дочери Маши с мамой, а также взаимно желают великолепных новогодних и рождественских праздников.

Вы очень красивые девчонки, просто вау!

Мамины доченьки лапочки

Такие красивые

Машка вся в маму

У Маши взгляд королевы!

Супер! Очень тепло стало на душе! А Алиса такая прикольная, бедный ее котик!

Младшая подросла - красавицей стала! А я еще помню передачу "привет, декрет"!

Какие вы классные!

Очень красивые девочки у вас, как и вы.

Напомним, недавно журналисты выяснили, обращалась ли Оля Полякова к пластическим хирургам.

Также сообщалось о том, что на днях Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее старшей дочки.