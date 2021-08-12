Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

Напомним, что роскошная церемония состоялась на открытой террасе на берегу Днепра. На ней было много звездных гостей и выступала группа KAZKA.

13 июля этого года у пары родился сын, которого назвали Львом. А перед этим они переехали в собственный дом за городом.

"А сегодня первый официальный год нашей семьи. Вы были свидетелями нашей встречи с первых минут. И спасибо, что до сих пор рядом", - написал Добрынин под серией ярких свадебных фото с любимой.

Никита поделился трогательными фото с дня свадьбы с любимой Дашей (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Квиткова тоже выложила подборку памятных кадров того дня, а еще отметила, что праздник получился двойным.

"Сегодня годовщина нашей свадьбы, а завтра ровно месяц нашему сыну. Living our best life", - прокомментировала девушка.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свадебные кадры в честь первой годовщины (фото: instagram.com/kvittkova)

В комментариях Дашу и Никиту засыпали поздравлениями и теплыми пожеланиями.