UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Счастливы вместе: Никита Добрынин и Даша Квиткова отмечают первую годовщину свадьбы

Автор: Марина Настевич

"Холостяк 9" Никита Добрынин и победительница романтического реалити Даша Квиткова 12 августа отмечают первую годовщину свадьбы. Пара, которая месяц назад стала родителями - первый случай в украинской версии шоу, когда победительница и главный герой остались вместе после проекта и поженились.

В честь важной даты Никита и Даша засыпали сеть свадебными снимками, которые разместили на своих страницах в Instagram.

Напомним, что роскошная церемония состоялась на открытой террасе на берегу Днепра. На ней было много звездных гостей и выступала группа KAZKA.

13 июля этого года у пары родился сын, которого назвали Львом. А перед этим они переехали в собственный дом за городом.

"А сегодня первый официальный год нашей семьи. Вы были свидетелями нашей встречи с первых минут. И спасибо, что до сих пор рядом", - написал Добрынин под серией ярких свадебных фото с любимой.

Никита поделился трогательными фото с дня свадьбы с любимой Дашей (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Квиткова тоже выложила подборку памятных кадров того дня, а еще отметила, что праздник получился двойным.

"Сегодня годовщина нашей свадьбы, а завтра ровно месяц нашему сыну. Living our best life", - прокомментировала девушка.

Даша Квиткова и Никита Добрынин показали свадебные кадры в честь первой годовщины (фото: instagram.com/kvittkova)

В комментариях Дашу и Никиту засыпали поздравлениями и теплыми пожеланиями.

  • Поздравляю. Вы просто чудесная семья, с большим удовольствием за Вами наблюдаю
  • Такі гарні
  • Невероятно красивые, счастливые!
  • Гарні
  • Вы супер!! Будьте счастливы!!!
  • Найкращі
  • Самая красивая свадьба
  • Очень красивая пара, семейного благополучия вам
  • С годовщиной! Пусть ваша любовь с годами только умножается!!!
  • Как же вы прекрасны
  • Вы-прекрасны!!! Будьте счастливы всегда
  • Казка зі щасливим кінцем

Напомним, ранее экс-"Холостяк" Никита Добрынин раскрыл секреты счастливого брака.

Читайте LITE в Google News
ХолостякНикита ДобрынинДаша Квиткова