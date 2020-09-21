Счастливы все: Даша Астафьева наглядно показала, что обожает делать вместе с родителями

Певица отправилась в лес вместе с самыми родными
Даша Астафьева редко показывает в своей Instagram-ленте родителей – они не часте гости ее соцсетей. Так, девушка решила познакомить поклонников с самыми родными и близкими людьми и показать, как она любит отдыхать в компании родных. Оказалось, Даша с семьей обожает … тихую охоту – сбор грибов.
Девушка устроила фотосет на фоне природы и похвасталась своим "уловом". Она позирует совершенно без макияжа, в бейсболке и черной свободной футболке, а в руках держит грибы. На фото можно увидеть папу и маму певицы, которые вместе с ней отправились в лес, а также верных и преданных друзей артистки – псов породы сиба-ину.
"Дубль два. Красивый день в компании приятных лиц и мордах. Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям ...Чтобы греть и светить, нужно самому греться и впитывать свет. Природа всегда знает, чем тебя лечить: кому-то бег и километры сквозь непроходимые дебри, кому-то удочку в руки и семечек карман. Кто-то счастлив от запахов и звуков, а мне, лишь бы подольше слышать, как зовут друг друга "Витюююююшааааа", а в ответ ему "Ир, я тут". Счастливы все, и Любимченки и Обожанские. На ужин у нас ризотто и крепатура", - подписала трепетные кадры певица.
Даша Астафьева отправилась с родителями в лес за грибами (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники оценили тихий и приятный семейный отдых, который предпочитает Даша.
Напомним, что ранее Даша Астафьева засветила шикарный бюст в одновременно пикантном и элегантном платье.
К слову, Даша Астафьева взбудоражила фото в платье с анималистическим принтом.