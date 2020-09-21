Счастливы все: Даша Астафьева наглядно показала, что обожает делать вместе с родителями

Даша Астафьева редко показывает в своей Instagram-ленте родителей – они не часте гости ее соцсетей. Так, девушка решила познакомить поклонников с самыми родными и близкими людьми и показать, как она любит отдыхать в компании родных. Оказалось, Даша с семьей обожает … тихую охоту – сбор грибов.

Девушка устроила фотосет на фоне природы и похвасталась своим "уловом". Она позирует совершенно без макияжа, в бейсболке и черной свободной футболке, а в руках держит грибы. На фото можно увидеть папу и маму певицы, которые вместе с ней отправились в лес, а также верных и преданных друзей артистки – псов породы сиба-ину.

"Дубль два. Красивый день в компании приятных лиц и мордах. Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям ...Чтобы греть и светить, нужно самому греться и впитывать свет. Природа всегда знает, чем тебя лечить: кому-то бег и километры сквозь непроходимые дебри, кому-то удочку в руки и семечек карман. Кто-то счастлив от запахов и звуков, а мне, лишь бы подольше слышать, как зовут друг друга "Витюююююшааааа", а в ответ ему "Ир, я тут". Счастливы все, и Любимченки и Обожанские. На ужин у нас ризотто и крепатура", - подписала трепетные кадры певица.

Даша Астафьева отправилась с родителями в лес за грибами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники оценили тихий и приятный семейный отдых, который предпочитает Даша.

Очень теплые и душевные фотографии. Передается Ваше гармония и умиротворённое состояние. Отсутствие городского шума, приятная компания, природа - что может быть лучше. Цветите

Какие молодцы... Всем семейством на природе

Вам идет без макияжа. Очень красивая и естественная

Как душевно

Ты шикарная на фоне природы

Даже смотреть приятно, вот это понимаю отдых!

Какая красота!

Удачная тихая охота

Напомним, что ранее Даша Астафьева засветила шикарный бюст в одновременно пикантном и элегантном платье.

К слову, Даша Астафьева взбудоражила фото в платье с анималистическим принтом.