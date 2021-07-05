Счастливый папочка: Энрике Иглесиас показал подросших детей от Анны Курниковой

Известный испанский певец Энрике Иглесиас в последнее время зачастил с трогательными семейными постами. Герой подростковых грез доказывает, что он умеет быть образцовым отцом.
Новое фото в личном Instagram он посвятил своим старшим детям.
На жизнерадостном снимке Энрике купается в бассейне с трехлетними двойняшками Николасом и Люси. Певец корчит забавные рожицы, держа малышей. Люси в огромных очках явно разделяет настроение отца, а вот Николас почему-то не в восторге, что его фотографируют. Тем не менее, снимок получился милым и веселым. И поклонники просто засыпали счастливого отца умиленными комментариями.
Энрике Иглесиас со старшими детьми (фото: instagram.com/enriqueiglesias)
Напомним, со своей возлюбленной - российской теннисисткой Анной Курниковой - певец познакомился в 2002 году. Спортсменка участвовала в съемках клипа на песню Escape, и после завершения творческого процесса пара просто не могла расстаться. Правда, остается неизвестным факт, скрепили ли влюбленные свой союз официально. Они научились виртуозно скрывать личную жизнь от посторонних.
Так, 16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родились близнецы - Николас и Люси. И о беременности теннисистки поклонники не знали вплоть до появления малышей на свет. Так же было и с третьим ребенком пары: 30 января 2020 года у Энрике и Анны родилась дочь Маша. Событие стало настоящим сюрпризом для всех.