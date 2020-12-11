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Я сделал предложение другой девушке: участник "Холостячки" заставил Мишину понервничать

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 21:22
Я сделал предложение другой девушке: участник "Холостячки" заставил Мишину понервничать Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак заявил главной героине Ксении Мишиной, что сделал предложение другой девушке.

Так, в последнем эфире 11 декабря Андрей познакомил Ксению с мамой и сестрой. Ксении родные Андрея очень понравились. Героиня шоу оценила нежные отношения молодого человека с мамой.

Они сыграли в игру правда или ложь, в которой Андрей рассказал историю, что около двух лет назад сделал предложение другой девушке, но когда делал, перепутал ее имя.

Родные Андрея и Ксении на несколько секунд задумались, однако все же предположили, что это ложь. Парень подтвердил, что такого никогда не было – предложений он не делал и тем более имя девочки не забывал.

И хотя Андрей Рыбак снова чуть не спровоцировал скандал своим провокационным вопросом, все вволю посмеялись.

Я сделал предложение другой девушке: участник &quot;Холостячки&quot; заставил Мишину понервничать

Андрей Рыбак

Интересно, что Ксения стала первой девушкой, которую парень познакомил со своими родными. Мама даже пошутила, что до этого времени подумывала, что "с Андреем что-то не так".

Напомним, что радиоведущий Андрей Рыбак в прошлом эфире спровоцировал большие разборки. Он признался Ксении Мишиной в любви, но заявил, что до проекта дал обещание другой девушке быть с ней. Но это еще не все – Андрей общался с этой девушкой (ее зовут Алина) в первые недели проекта. Однако потом все изменилось, когда Андрей стал испытывать чувства к "Холостячке". Несмотря на это Ксения оставила Андрея на проекте, а вот ресторатор Евгений Ковтуненко шоу покинул.

Ранее украинский астролог рассказала о совместимости "Холостячки" Ксении Мишиной в любви, сексе и жизни с оставшимися участниками.

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