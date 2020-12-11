Я сделал предложение другой девушке: участник "Холостячки" заставил Мишину понервничать

Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак заявил главной героине Ксении Мишиной, что сделал предложение другой девушке.

Так, в последнем эфире 11 декабря Андрей познакомил Ксению с мамой и сестрой. Ксении родные Андрея очень понравились. Героиня шоу оценила нежные отношения молодого человека с мамой.

Они сыграли в игру правда или ложь, в которой Андрей рассказал историю, что около двух лет назад сделал предложение другой девушке, но когда делал, перепутал ее имя.

Родные Андрея и Ксении на несколько секунд задумались, однако все же предположили, что это ложь. Парень подтвердил, что такого никогда не было – предложений он не делал и тем более имя девочки не забывал.

И хотя Андрей Рыбак снова чуть не спровоцировал скандал своим провокационным вопросом, все вволю посмеялись.

Андрей Рыбак

Интересно, что Ксения стала первой девушкой, которую парень познакомил со своими родными. Мама даже пошутила, что до этого времени подумывала, что "с Андреем что-то не так".

Напомним, что радиоведущий Андрей Рыбак в прошлом эфире спровоцировал большие разборки. Он признался Ксении Мишиной в любви, но заявил, что до проекта дал обещание другой девушке быть с ней. Но это еще не все – Андрей общался с этой девушкой (ее зовут Алина) в первые недели проекта. Однако потом все изменилось, когда Андрей стал испытывать чувства к "Холостячке". Несмотря на это Ксения оставила Андрея на проекте, а вот ресторатор Евгений Ковтуненко шоу покинул.

Ранее украинский астролог рассказала о совместимости "Холостячки" Ксении Мишиной в любви, сексе и жизни с оставшимися участниками.