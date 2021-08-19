ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Может себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и Gucci

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 19 августа 2021 17:32
Может себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и Gucci Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: RBC.UA

Не так давно Рианну официально признали самой богатой певицей в мире. Издание Forbes включило ее в список долларовых миллиардеров - суммарное состояние звезды составило $1,7 млрд. И, похоже, певица намерена держать марку.

На днях ее заметили за посещением супермаркета Whole Foods в Нью-Йорке, одетую с ног до головы в брендовые вещи.

Для простого похода в супермаркет Рианна надела черный твидовый жакет Chanel из коллекции осень-зима 2021, под которым было видно черное нижнее белье, голубые джинсы Gucci c разрезами на коленях и винтажные кроссовки Adidas. Из аксессуаров она подобрала массивное жемчужное ожерелье, жемчужные серьги, модные солнцезащитные очки и зеленую кепку New Era.

Стоит отметить, что при таком продуманном до мелочей трендовом луке она выглядела с тележкой в руках весьма естественно и непринужденно. По всей видимости, для Рианны одежда от лучших модельеров уже давно не является одеждой только на выход.

Может себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и GucciМожет себе позволить: самая богатая певица в мире Рианна ходит в супермаркет в Chanel и GucciРианна в новом образе (фото: instagram.com/badgalriri)

Ранее мы писали, что еще одна миллиардерша - Кайли Дженнер - решила выпускать свою линию купальников. Первый из них она продемонстрировала на днях.

Читайте LITE в Google News
Рианна Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки