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Тело мечты: Белла Хадид в "дырявом" боди и широких джинсах покорила сеть

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Понедельник 16 августа 2021 20:25
Тело мечты: Белла Хадид в "дырявом" боди и широких джинсах покорила сеть Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид не любит делиться традиционными постами инстадив: на ее странице не найдешь подборок с образами или советами по уходу за кожей. Она предпочитает фиксировать самые интересные моменты работы, встречи с любимыми и друзьями. А самые яркие выходы демонстрирует, чтобы выразить благодарность мастерам модной индустрии.

Но порой она с удовольствием показывает стильные вещи, которые в ее гардеробе появляются у одной из первых.

В этот раз Белла Хадид надела голубое боди с вырезами на рукавах, животе и груди, который чем-то напомнил модные в этом сезоне "дырявые" топы и платья. Их примерили в одно время все самые знаменитые звезды и фешн-блогерши, включая Кайли Дженнер, Дуа Липу, Ким Кардашьян и многих других. Дополнили лук широкие синие джинсы, с голубыми лампасами по бокам, а также ультрамодные босоножки-вьетнамки.

Тело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сеть

Тело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьТело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьТело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьТело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьТело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьТело мечты: Белла Хадид в &quot;дырявом&quot; боди и широких джинсах покорила сетьБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, как большая любительница украшений, для данного образа взяла сразу все: крупные серьги-кольца, разноцветные браслеты, разнокалиберные кольца на пальцы и бусы. Не забыла модель про одно из самых актуальных нынче украшений: заколку в виде бабочки. Родом из 90-х, они вновь вернулись в прически с легкой руки мастеров-стилистов.

Девушка позирует, сидя на ступеньках. Видно, что фото сделаны в разгар отпуска, так как ее и без того смуглая кожа приобрела роскошный шоколадный оттенок. Выглядит она просто шикарно, за что получила более миллиона лайков и тысячи комментариев.

Также Белла Хадид показала новые фото со своим бойфрендом, которого она представила миру совсем недавно.

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