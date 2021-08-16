Тело мечты: Белла Хадид в "дырявом" боди и широких джинсах покорила сеть

Белла Хадид не любит делиться традиционными постами инстадив: на ее странице не найдешь подборок с образами или советами по уходу за кожей. Она предпочитает фиксировать самые интересные моменты работы, встречи с любимыми и друзьями. А самые яркие выходы демонстрирует, чтобы выразить благодарность мастерам модной индустрии.

Но порой она с удовольствием показывает стильные вещи , которые в ее гардеробе появляются у одной из первых.

В этот раз Белла Хадид надела голубое боди с вырезами на рукавах, животе и груди, который чем-то напомнил модные в этом сезоне "дырявые" топы и платья. Их примерили в одно время все самые знаменитые звезды и фешн-блогерши, включая Кайли Дженнер, Дуа Липу, Ким Кардашьян и многих других. Дополнили лук широкие синие джинсы, с голубыми лампасами по бокам, а также ультрамодные босоножки-вьетнамки.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, как большая любительница украшений, для данного образа взяла сразу все: крупные серьги-кольца, разноцветные браслеты, разнокалиберные кольца на пальцы и бусы. Не забыла модель про одно из самых актуальных нынче украшений: заколку в виде бабочки. Родом из 90-х, они вновь вернулись в прически с легкой руки мастеров-стилистов.

Девушка позирует, сидя на ступеньках. Видно, что фото сделаны в разгар отпуска, так как ее и без того смуглая кожа приобрела роскошный шоколадный оттенок. Выглядит она просто шикарно, за что получила более миллиона лайков и тысячи комментариев.