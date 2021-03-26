Съедите и уйметесь: Гросу радикально сменила имидж и высказалась о силиконовой груди

Алина Гросу в последнее время с удовольствием экспериментирует с внешностью и имиджем. Недавно она предстала в образе современной француженки с каре и черными как смоль волосами. А теперь пришел черед нового неожиданного преображения – такой артистку поклонники еще не видели. Она сделала множество афрокосичек, что выглядит очень необычно.

Результатами бьюти-преображения Алина поделилась в Instagram , а заодно и дала отпор критикам, которые судачат о пластике груди певицы.

Алина показала короткое видео, на котором позирует в прозрачном корсете подчеркнувшем ее пышный бюст и юбке с высоким разрезом – под одеждой можно рассмотреть резинку от чулок. Таким образом она анонсировала премьеру новой украиноязычной песни "Меридиан".

"Это импланты?" - поинтересовался кто-то из пользователей сети, намекая на пластику груди артистки. "Это кровь. Смотрите мои 13-летние фото, там еще больше были, чем сейчас", - отреагировала Алина.

В разделе Stories она поделилась фото, на котором артистке всего 12 лет и она демонстрирует округлые формы.

Алина доказала, что ее пышный бюст натуральный (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Обращаюсь к вам касательно пластики груди и других частей тела. Алине тут 12. Надеюсь, вы съедите это, уйметесь, и больше я разговоров на эту тему не услышу!" - эмоционально высказалась звезда.

Также певица показала фото из студии одной украинской радиостанции. В кадре она позирует с радиоведущими. На певице – пестрое платье с оригинальным принтом и черные замшевые сапожки.

Алина пришла на презентацию сингла в новом имидже (Фото: instagram.com/alina_grosu)