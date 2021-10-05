Как сэкономить и не поправиться: жена Комарова рассказала о своем осеннем рационе

"Продукты стараюсь выбирать сезонные, чтобы они давали максимум своего вкуса и витаминов", - поделилась Кучеренко, добавив милое фото возле открытого холодильника.

"Осень – лучшее время разнообразить свой рацион здоровой едой, и неплохо сэкономить", – добавила она.

Александра Кучеренко раскрыла секреты своего питания осенью (фото: instagram.com/aakucherenko)

Далее "Мисс Украина 2016" рассказала, чем наполняет свой холодильник осенью:

Тыква. В супы-пюре, салаты, выпечку или просто вареной, или запеченной – это витаминная бомба. И иммунитет улучшает, и похудению помогает, и улучшает состояние кожи, и вкусная.

Гранатовый сок. Для тех, кто не любит возиться с очищением граната, лучше всего покупать натуральный свежий сок. Даже не пересчитать всех его полезных свойств – гранат используется для лечения всех болезней, а еще как иммуностимулятор, антиоксидант и даже косметическое средство.

Цветная капуста. Стейк из капусты – одно из самых любимых блюд Александры. Вкусно ее можно приготовить в духовке, в виде запеканки. В любом случае этот овощ – источник незаменимых микроэлементов.

Грибы. Тут можно не рассказывать, лучше просто вдохнуть этот аромат. Ну и, конечно, не ошибиться с видом.

Александра Кучеренко старается кормить мужа вкусной и полезной пищей (фото: instagram.com/aakucherenko)

Клюква. Наш родной суперфуд. Добавляйте ее в каждый свой завтрак.

Хурма. Одна из чемпионок по содержанию витаминов и антиоксидантов. Ни фрукт, ни овощ, а ягода. Рекомендуют ее употреблять не чаще 2-3 раз в неделю.

Кисломолочные продукты. Это пребиотики, создающие кишечнику фон для иммунитета, который так важно поддерживать в период холодов и вирусов.

"Осенью резко холодает, и физиологически в организме начинают накапливаться жировые запасы - поэтому можно легко набрать вес. Еще бы - сколько же всего вкусного. Но мера нужна во всем - и чтобы полезное не повредило", - подытожила Кучеренко.