Семьдесят метров перьев и ручная работа: Полякова в образе белого лебедя впечатлила поклонников

Певица надела белоснежное платье с открытыми плечами, украшенное крупными перьями – эксклюзивный наряд авторства Андре Тана. Ее голову венчал головной убор из перьев. Броский элемент - ярко-алая роза на груди. Она сделала макияж с акцентом на глаза – блестящие тени-пигменты и широкие размашистые стрелки.

Оля Полякова показала свой символический неординарный образ (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчера был невероятно важный концерт на НСК "Олимпийский" "Независимость в твоей ДНК", который объединил нас еще сильнее .... Каждая песня была спета до слез и улыбки! Для моего номера Андре Тан cпециально создавал легкое, изящное платье, которое бы напоминало хрупкую птицу, а головной убор дополнял весь образ. В пошиве было использовано 70 метров перьев, каждый ярус на корсете и головном уборе выложен, скомпонован по длине пера и сшит вручную. Вы наверняка заметили яркую деталь на платье – это красный цветок, символизирующий печаль, разбитое девичье сердце. Нам получилось вас удивить?" - поинтересовалась певица у поклонников.

Образ Оли явно пришелся по вкусу Лилии Подкопаевой, Лесе Никитюк и Наде Дорофеевой. "Ольчик, ты была великолепна", - констатировала фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Поклонники не могли сдержать восторг. Они в один голос заявили, что певице очень идет лирический репертуар на украинском, их очаровал ее голос и профессионализм, а также они отметили неординарный наряд и образ Королевы ночи, которая сумела раскрыться по-новому.

Так, звезда исполнила песню авторства Юрия Рыбчинского - "Чарівна скрипка".