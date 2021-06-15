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Семейная идиллия: Эшли Грэм показала редкие фото с мужем и подросшим сыном

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США, Вторник 15 июня 2021 20:26
Семейная идиллия: Эшли Грэм показала редкие фото с мужем и подросшим сыном Эшли Грэм с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм в последнее время так увлеклась стильными образами, что практически перестала показывать семейные фото.

Потому новые снимки в сториз ее блога невероятно порадовали фанатов.

Эшли Грэм продемонстрировала их милые семейные развлечения. Так, муж Эшли - Джастин Эрвин - запечатлен на теннисной площадке, на заднем дворе их дома. А сын пары Айзек бегает рядом, причем одетый в папину футболку. Как пояснила счастливая мамочка, это после купания в бассейне. К слову, перед этим Эшли продемонстрировала, что идет дождь. Но погода не стала препятствием для прогулки.

Семейная идиллия: Эшли Грэм показала редкие фото с мужем и подросшим сыномСемейная идиллия: Эшли Грэм показала редкие фото с мужем и подросшим сыномМуж и сын Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Свои фото Эшли в этот раз не выложила, оставаясь исключительно фотографом. Хотя обычно Грэм не против показать простые домашние образы. Как известно, модель мечтает, чтобы женщины могли свободно выражать себя и не бояться показаться кому-то недостаточно красивыми, даже без косметики или фотошопа.

Напомним, не так давно Эшли показала, что белый отлично подходит даже для пышнотелых девушек. Модель выбрала для выхода в свет светлый аутфит и не прогадала.

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