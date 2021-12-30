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Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе

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Четверг 30 декабря 2021 09:37
Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала поделилась семейными новогодними традициями и рассказала о праздничном крымскотатарском столе. По словам артистки, помимо традиционного оливье ее мама всегда готовит три блюда.

О планах на празнование Нового года звезда рассказала в Instagram и показала традиционные блюда их семьи.

"Самое время обсудить крымскотатарский праздничный стол. Как правило, все наши новогодние традиции связаны с едой. Конечно, мы дарим подарки, обнимаемся в полночь и поздравляем друг друга. Но тут я вас не удивлю", - отметила Джамала.

Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе

По традиции мама артистки всегда готовит свои коронные блюда, которые их семья просто обожает.

"А мама каждый год готовит свои коронные блюда. Салат с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом, сарму (с крымскотатарского "заворачивай") из виноградных листьев и торт "Кучерявый Пинчер" на десерт. Три блюда, три изюминки нашего стола, кроме всех оливье, шуб и бутербродов с икрой, которые мы едим на Новый год, как и все вокруг по традиции", - поделилась певица.

Исполнительница также показала, как выглядят эти блюда.

Салат

Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе

Сарма

Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе

Торт "Кучерявый Пинчер"

Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столеДжамала показала блюда, которые будут на ее новогоднем столе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала впервые рассказала о сложных отношениях сыновей. Артистка призналась, что между братьями не все гладко – виной тому детская ревность.

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