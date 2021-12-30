Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі

Українська співачка Джамала поділилася сімейними новорічними традиціями і розповіла про святковий кримськотатарський стіл. За словами артистки, крім традиційного олів'є її мама завжди готує три страви.

Про плани на святкування Нового року зірка розповіла в Instagram і показала традиційні страви їх сім'ї.

"Саме час обговорити кримськотатарський святковий стіл. Як правило, всі наші новорічні традиції пов'язані з їжею. Звичайно, ми даруємо подарунки, обіймаємося опівночі і вітаємо один одного. Але тут я вас не здивую", - зазначила Джамала.

За традицією мама артистки завжди готує свої коронні страви, які їх сім'я просто обожнює.

"А мама щороку готує свої коронні страви. Салат з гранатом, курагою, кишмішем і чорносливом, сарму (з кримськотатарського "загортай") з виноградного листя і торт "Кучерявий пінчер" на десерт. Три страви, три родзинки нашого столу, крім всіх олів'є, шуб і бутербродів з ікрою, які ми їмо на Новий рік, як і всі навколо за традицією", - поділилася співачка.

Виконавиця також показала, як виглядають ці страви.

Салат

Сарма

Торт "Кучерявий Пінчер"

Джамала показала страви, які будуть на її новорічному столі (фото: instagram.com/jamalajaaa)