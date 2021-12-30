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Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі

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Четвер 30 грудня 2021 09:37
Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала поділилася сімейними новорічними традиціями і розповіла про святковий кримськотатарський стіл. За словами артистки, крім традиційного олів'є її мама завжди готує три страви.

Про плани на святкування Нового року зірка розповіла в Instagram і показала традиційні страви їх сім'ї.

"Саме час обговорити кримськотатарський святковий стіл. Як правило, всі наші новорічні традиції пов'язані з їжею. Звичайно, ми даруємо подарунки, обіймаємося опівночі і вітаємо один одного. Але тут я вас не здивую", - зазначила Джамала.

Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі

За традицією мама артистки завжди готує свої коронні страви, які їх сім'я просто обожнює.

"А мама щороку готує свої коронні страви. Салат з гранатом, курагою, кишмішем і чорносливом, сарму (з кримськотатарського "загортай") з виноградного листя і торт "Кучерявий пінчер" на десерт. Три страви, три родзинки нашого столу, крім всіх олів'є, шуб і бутербродів з ікрою, які ми їмо на Новий рік, як і всі навколо за традицією", - поділилася співачка.

Виконавиця також показала, як виглядають ці страви.

Салат

Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі

Сарма

Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному столі

Торт "Кучерявий Пінчер"

Сімейні традиції: Джамала показала, що обов'язково буде на її новорічному століДжамала показала страви, які будуть на її новорічному столі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала вперше розповіла про складні відносини синів. Артистка зізналася, що між братами не все гладко – виною тому дитячі ревнощі.

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