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Семейные традиции: Джамала показала, что обязательно будет на ее новогоднем столе

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала поделилась семейными новогодними традициями и рассказала о праздничном крымскотатарском столе. По словам артистки, помимо традиционного оливье ее мама всегда готовит три блюда.

О планах на празнование Нового года звезда рассказала в Instagram и показала традиционные блюда их семьи.

"Самое время обсудить крымскотатарский праздничный стол. Как правило, все наши новогодние традиции связаны с едой. Конечно, мы дарим подарки, обнимаемся в полночь и поздравляем друг друга. Но тут я вас не удивлю", - отметила Джамала.

По традиции мама артистки всегда готовит свои коронные блюда, которые их семья просто обожает.

"А мама каждый год готовит свои коронные блюда. Салат с гранатом, курагой, кишмишем и черносливом, сарму (с крымскотатарского "заворачивай") из виноградных листьев и торт "Кучерявый Пинчер" на десерт. Три блюда, три изюминки нашего стола, кроме всех оливье, шуб и бутербродов с икрой, которые мы едим на Новый год, как и все вокруг по традиции", - поделилась певица.

Исполнительница также показала, как выглядят эти блюда.

Салат

Сарма

Торт "Кучерявый Пинчер"

Джамала показала блюда, которые будут на ее новогоднем столе (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала впервые рассказала о сложных отношениях сыновей. Артистка призналась, что между братьями не все гладко – виной тому детская ревность.

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Джамала