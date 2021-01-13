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Семья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыном

Новина українською → США, Среда 13 января 2021 17:31
Семья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыном Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая обычно делает акцент в своем блоге на бизнес-проектах и карьере, вновь порадовала фото с любимым мужчиной и сыном.

Британская модель запостила на странице кадр с Джеком, который стал уже совсем взрослым. Мальчик позирует в особняке семьи, он лежит на подушке с яблоком в руках. Заботливая мама в качестве подписи выбрала известную поговорку о пользе яблок. Как обычно, лицо мальчика закрыто, в это раз шапкой. Тем не менее, фанаты и так уже знают: Джек похож лицом на Роузи, а характером и фигурой явно пошел в отца.

Семья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыном

Семья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыномСемья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыном

Роузи и Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Позже модель показала в сториз фото, на котором она запечатлена вместе с Джейсоном Стетхэмом и и малышом. Фото было сделано в более ранний период их отношений, когда ребенок был еще совсем крошкой. На фото влюбленные родители отправились на прогулку. Джейсон посадил Джека себе на плечи, а Роузи присматривает за ними.

Семья навсегда: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала редкими фото с мужем и сыномСын пары (фото: instagram.com/rosiehw)

"Семья навсегда", - написала она на данном фото. Вслед за ним икона стиля показала еще одно, где позирует в обнимку с Джейсоном. Такая идиллия явно заслуживает комментариев и лайков, но Роузи решила поделиться данными кадрами только в сториз.

Ранее мы писали, что Роузи учит делать макияж на каждый день.

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