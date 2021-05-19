Семья уже не та: Надя Дорофеева рассказала о ссорах с мужем Дантесом

Надя Дорофеева уже 6 лет счастливо замужем за певцом Владимиром Дантесом. По ее словам, их отношения стали гораздо спокойнее, чем они были раньше.

"Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже", - говорит певица.

Дорофеева показала трусики и возмутила сеть, муж тут же отреагировал: "недопустимо выставлять"

Надя и Владимир - больше не итальнская семья (фото: пресс-служба канала "Украина")

Отношения у певицы со свекровью тоже прекрасные. Например, Надя рассказала, что никогда не слышала от родственницы ни одного упрека.

"Ни разу в жизни. Она потом говорит: "Ты видишь, какого я тебе супруга отдала". То есть, она шутит. Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: "А когда вы приедете вообще?". Она отвечает: "Да, хорошо, заеду", - рассказала звезда.