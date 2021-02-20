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Сергей Бабкин показал, как выглядит после второй операции на глазах: он летит домой

Автор: Lite

Сергей Бабкин вместе с женой 18 февраля прилетел в австрийскую столицу ради второй операции на глазах. Пара прогулялась по Вене и показала, что их удивило больше всего . А уже 19 февраля Сергею прооперировали второй глаз. Музыкант и его супруга опубликовали первые кадры после хирургического вмешательства.

В InstaStories Сергей показал фото без очков перед самой операцией. Он сидит с катетером в руке и с респиратором.

А утром в субботу, 20 февраля, в фотоблоге у артиста появилось селфи с женой в лифте. Пара едет с чемоданами и сумками, понятно, что они собрались в аэропорт. "Домой", – коротко и ясно подписал фото Сергей. Снежана же показала утреннее селфи с мужем, на котором позирует с ним в обнимку. На обоих снимках Сергей в специальных темных очках.

Сергей поделился фото перед операцией (фото: instagram.com/babkin_official)

К слову, первую операцию Бабкину сделали еще 5 февраля. Она прошла успешно, даже лучше, чем предполагал врач. Музыкант вернулся в Украину, чтобы позже прилететь снова в Вену и прооперировать второй глаз.

Сергей Бабкин с женой возвращаются из Вены в Украину (фото: instagram.com/babkin_official/ instagram.com/snezhana_babkina)

Бабкин неоднократно говорил, что в Украине людей с редким офтальмологическим диагнозом, как у него, не оперируют. В стране есть лишь одна клиника, способная взяться за это. Но она не укомплектована всем необходимым. Он призвал решить этот серьезный вопрос на государственном уровне, ведь не у всех украинцев есть возможность проходить лечение за границей.

Недавно Сергей Бабкин рассекретил сумму, во сколько ему обошлось лечение глаз за границей.

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Новости Украины Сергей Бабкин
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