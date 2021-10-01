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Сестринская сила: Лилия Ребрик очаровала сеть милыми фото дочурок

Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая и актриса, звезда программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик частенько делится в сети семейными кадрами и повседневными моментами. Так, артистка очаровала поклонников милыми фото своих дочерей.

Нежные моменты сестринской любви Лилия показала на своей странице в Instagram.

Малышки Диана и Полина сняты на улице - девочки уже довольно тепло одеты, включая шапки. При этом их наряды похожи и гармонируют между собой, что добавляет снимкам особой очаровательности.

9-летняя Диана держит на руках еще одного члена их семьи - белоснежную собачку Дикси, а у 3-летней младшенькой в руках игрушечная собака.

На другом кадре сестрички нежно целуют и обнимают друг друга.

Лилия Ребрик показала красавиц дочерей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Нічого такого: просто звичайний четвер, просто дві дівчинки, просто дві сестрички, просто любов. Придумайте підпис під фото! Мої варіанти - "сестринська сила" і "за сестру весь світ порву"! Пишіть свої!" - подписала милые фото Ребрик.

Фолловеры ведущей оставили много умиленных комментариев и теплых слов в адрес сестричек.

  • Две белоснежки
  • Такие прелестницы маленькие!
  • Гарнюні
  • Красуні
  • Безумовна любов
  • Какие же милые
  • Все як в сестрички, навіть песик
  • Поцілунок сонечок
  • Любов і ніжність на все життя
  • Такі вони дівчата
  • Маленькие кнопочки
  • Круті дівчатка!

Напомним, ранее Лилия Ребрик раскрыла свою главную мечту и умилила семейным кадром.

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Лилия Ребрик