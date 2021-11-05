Шанс на миллион: фанаты "Секса в большом городе" готовы драться за квартиру Кэрри Брэдшоу на Airbnb

На днях в сети появилась счастливая новость для всех поклонников "Секса в большом городе". Популярный сервис Airbnb в преддверии грядущего выхода And Just Like That… - новой главы культового сериала - создал точную копию нью-йоркской квартиры Кэрри. Снять ее можно будет за $23 в сутки. Правда, доступные даты - только 12 и 13 ноября. Разместиться там смогут двое человек. А желающих уже более 140 000.

Квартира наполнена вещами главной героини, а в гардеробе полно знаменитых нарядов Кэрри. Гости смогут пообщаться с друзьями по беспроводному телефону 2000-го года выпуска, выпить ее любимый коктейль, примерить знаковые украшения, а также принять участие в фотосессии. Кроме того, их ждет виртуальное приветствие при регистрации от самой Сары. Бронирование апартаментов откроют в понедельник, 8 ноября. И многочисленные фанаты уже на старте.

Сара лично всех приглашает в своем блоге (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Под постом в сети Instagram уже разразилась настоящая война. Пользователи пишут комментарии, желая узнать даты бронирования на будущий год и восхищаясь такой идеей. "Это просто мечта наяву", "Я хочу заселиться в апреле", "Наконец-то", - пишут фолловеры знаменитого сервиса. В то же время многие отметили, что формулировка от организаторов довольно запутанная. И огорчились, что доступ к квартире могут позволить себе только жители Нью-Йорка.

Фанаты чуть не пор=дрались за свой шанс (фото: instagram.com/airbnb)

"Нам придется бороться за эту квартиру?", "Таким образом, квартира будет доступна только 12 и 13 ноября, когда миллионы людей попытаются забронировать номер 8 ноября в 12:00 по восточному стандартному времени? Просто пытаюсь лучше понять доступность этой квартиры и посмотреть, есть ли у меня шанс", - пишут они.

"Шанс, который выпадает раз в жизни, - это не конкурс. Просто сделайте запрос на бронирование этого сказочного пребывания в понедельник, 8 ноября, в 12 часов дня", - ответили ей представители Airbnb. Пост уже собрал рекордное количество отметок "нравится" - около 140 000 и тысячи комментариев. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события.