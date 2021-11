Шанс на миллион: фанаты "Секса в большом городе" готовы драться за квартиру Кэрри Брэдшоу на Airbnb

На днях в сети появилась счастливая новость для всех поклонников "Секса в большом городе". Популярный сервис Airbnb в преддверии грядущего выхода And Just Like That… - новой главы культового сериала - создал точную копию нью-йоркской квартиры Кэрри. Снять ее можно будет за $23 в сутки. Правда, доступные даты - только 12 и 13 ноября. Разместиться там смогут двое человек. А желающих уже более 140 000.