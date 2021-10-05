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SHARD показали видео, которое "разрывает от эмоций"

Новина українською →
Днепр, Вторник 05 октября 2021 16:23
SHARD показали видео, которое "разрывает от эмоций" Кадр из клипа "Казки" от группы SHARD
Автор: Lite

Днепровская инди-рок-группа SHARD выпустила свой первый альбом "Розрулимо", в который вошло 8 треков с разными настроениями, месседжами и звучанием.

В альбоме каждый сможет найти трек по вкусу. Например, трек "Я і Ти" говорит, что настоящая любовь - несокрушимая, а одноименный к альбому трек... Ну, вы сами понимаете.

"Если и можно как-то кратко описать наш альбом, то разве что так: "Разрулим. Всегда", - говорят SHARD о своей новой работе.

Интересно, что альбом можно назвать международной работой, потому что записывался он в Украине, Австрии и Италии.


Отдельного внимания заслуживает клип на трек "Казки", который группа сняла на фоне Черного моря в Одессе. Кроме этой локации, есть еще философская часть клипа, где участники группы с завязанными глазами пытаются найти выход.

"Мы хотели показать, как люди пытаются найти выход из своего маленького "сказочного мира", потому что понимают, что за его пределами находится что-то по-настоящему важное и большое. Они открывают для себя новые грани восприятия реальности, пробираясь сквозь лабиринты сомнений и разрушая привычные стены лжи", - объясняет режиссер клипа Даша Михур.

Фронтмен команды Кирилл Зворыгин также добавил, что клип сняли всего за один день, однако "успели и 300 километров в сутки проехать, и с морем увидеться, а в конце еще и всю ночь заснуть не могли, потому что разрывало от эмоций".

Напомним, в сентябре главные романтики украинского шоу-биза показали эмоциональное видео о любви.

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