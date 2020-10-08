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Шелковый монохром: Настя Каменских завела сеть пикантным луком без нижнего белья

Автор: Lite

Певица покрасовалась в шелковом наряде в бельевом стиле

Настя Каменских - известная любительница публиковать в сети откровенные фото, показывая свою соблазнительную фигуру во всей красе. Нередко из-за этого певица нарывается на критику, что ее совершенно не смущает и она продолжает баловать поклонников жаркими кадрами.

Недавно артистка вернулась из Турции, где отдыхала с мужем Потапом, и теперь грустит о море. В своем Instagram-аккаунте Настя поделилась серией фото у бассейна в пикантном монохромном образе.

Исполнительница примерила шелковый костюм небесно-голубого цвета в бельевом стиле - свободные брюки и рубашку, которые дополнила белыми шлепанцами. При этом Каменских не стала надевать нижнее белье и расстегнула рубашку на одном из фото, соблазняя глубоким декольте.

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Также 33-летняя певица сделала волнистую укладку с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза.

"Light blue monochrome look. Этот цвет! Напоминает мне о море", - подписала кадры Каменских.

Настя Каменских примерила голубой шелковый костюм с пикантным декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оценили эффектный образ артистки и осыпали ее комплиментами, хотя некоторые заметили, что она использовала фоторедактор для обработки фото.

  • Шикарная
  • Фотошоп такой классный!
  • Без халатика було б ліпше
  • Вы великолепны !!! Только сейчас поняла как сильно вы похожи на роскошных Кейт Бекинсейл и Еву Лонгорию
  • Красивая девочка! Одобряю!!!
  • Кайфовая
  • Малыха ты чё такая дерзкая
  • Ну шикарная, нет слов
  • Ведьма
  • Вы как всегда чертовски привлекательны
  • Такая классная, талантливая!! Счастья и любви!!!

Напомним, ранее на Настю Каменских набросились в сети из-за фото в "хищном" бикини - звезду упрекнули в том, что она злоупотребляет публикацией откровенных снимков.

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