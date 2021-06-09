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Шикарная женщина: 54-летняя Сальма Хайек снялась в соблазнительном образе для глянца

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США, Среда 09 июня 2021 20:22
Шикарная женщина: 54-летняя Сальма Хайек снялась в соблазнительном образе для глянца Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек порадовала поклонников новой съемкой. Актриса украсила июльскую обложку InStyle Magazine, поблагодарив глянец за такую честь.

Фото знойной красавицы набрало уже массу восхищенных отзывов.

Сальме подобрали изысканный и роскошный образ в духе женщины вамп. Она позирует в черном костюме с откровенным декольте, которое оголило роскошную грудь 54-летней красавицы. Дополнили вечерний аутфит многочисленные украшения с драгоценными камнями: колье, браслеты, серьги, часы и кольца.

Актрисе сделали макияж с ярко-красными губами и выразительными "кошачьими" стрелками. Волосы звезде уложили легкими пляжными волнами.

Шикарная женщина: 54-летняя Сальма Хайек снялась в соблазнительном образе для глянцаСальма Хайек для глянца (фото: instagram.com/salmahayek)

Безупречный и вечно молодой внешний вид звезды экранов просто свел фанатов с ума. "Удивительная", "Как тебе это удается?", "Мексиканская королева", "Ты самая красивая в мире", - восхищаются фолловеры.

Ранее, к слову, Сальма показала также зажигательное видео, в котором предстала в стильном трикотажном костюме.

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