Шикарная женщина: 54-летняя Сальма Хайек снялась в соблазнительном образе для глянца

Сальме подобрали изысканный и роскошный образ в духе женщины вамп. Она позирует в черном костюме с откровенным декольте, которое оголило роскошную грудь 54-летней красавицы. Дополнили вечерний аутфит многочисленные украшения с драгоценными камнями: колье, браслеты, серьги, часы и кольца.

Актрисе сделали макияж с ярко-красными губами и выразительными "кошачьими" стрелками. Волосы звезде уложили легкими пляжными волнами.

Сальма Хайек для глянца (фото: instagram.com/salmahayek)

Безупречный и вечно молодой внешний вид звезды экранов просто свел фанатов с ума. "Удивительная", "Как тебе это удается?", "Мексиканская королева", "Ты самая красивая в мире", - восхищаются фолловеры.