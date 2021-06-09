Шикарная женщина: 54-летняя Сальма Хайек снялась в соблазнительном образе для глянца
Сальма Хайек порадовала поклонников новой съемкой. Актриса украсила июльскую обложку InStyle Magazine, поблагодарив глянец за такую честь.
Фото знойной красавицы набрало уже массу восхищенных отзывов.
Сальме подобрали изысканный и роскошный образ в духе женщины вамп. Она позирует в черном костюме с откровенным декольте, которое оголило роскошную грудь 54-летней красавицы. Дополнили вечерний аутфит многочисленные украшения с драгоценными камнями: колье, браслеты, серьги, часы и кольца.
Актрисе сделали макияж с ярко-красными губами и выразительными "кошачьими" стрелками. Волосы звезде уложили легкими пляжными волнами.
Сальма Хайек для глянца (фото: instagram.com/salmahayek)
Безупречный и вечно молодой внешний вид звезды экранов просто свел фанатов с ума. "Удивительная", "Как тебе это удается?", "Мексиканская королева", "Ты самая красивая в мире", - восхищаются фолловеры.
Ранее, к слову, Сальма показала также зажигательное видео, в котором предстала в стильном трикотажном костюме.