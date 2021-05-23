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"Шикарный вид": соблазнителная Никитюк взбудоражила сеть мужским взглядом на свои формы

Автор: Lite

Леся Никитюк в последнее время балует поклонникв жаркими кадрами и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру с различных ракурсов. Ее пляжные фото заставляют сердца фолловеров биться чаще, а появление Леди Ле с челкой даже запутало фанов ведущей, и они сравнили ее со Светланой Лободой. Леся продолжает эпатировать публику, и в этот раз она решила показать свою фигуру с интересного ракурса.

Ведущая опубликовала в Instagram два снимка и показала разницу в воспритии мужчины и женщины.

На первом кадре она делает селфи у зеркала и позирует в белом топе и светлых джинсах с высокой посадкой. Эффектный макияж сделан с акцентом на губы с нюдовой помадой и четко очерченным контуром. Многие поклонники посчитали, что Леся увеличила губы.

На заднем плане можно увидеть друга Леси, блогера и телеведущего Евгения. Он и сделал второй, горячий кадр, показав, свой мужской взгляд на Лесю. На снимке запечатлена… пятая точка звезды в облегающих джинсах.

Леся наглядно показала мужской взгляд на женскую привлекательность (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Що бачу я VS що бачить він", - указала на разницу между мужским и женским воспринятием ведущая.

Поклонники в комментариях также высказали свое мнение.

  • Крутые джинсы
  • Джинсы супер и под джинсами тоже
  • Вы супер
  • Вы позитивный человек, так держать
  • Леся губы сделала
  • Тебе с такими губами - класс, но не узнать
  • Какая же ты красивая девчонка получилась!
  • Просто огонь
  • Шикарный вид сзади
  • Задний план всегда интересней

Напомним, что ранее Леся Никитюк озадачила сеть, поделившись своей радостью.

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Новости Украины Леся Никитюк