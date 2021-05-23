"Шикарный вид": соблазнителная Никитюк взбудоражила сеть мужским взглядом на свои формы

На первом кадре она делает селфи у зеркала и позирует в белом топе и светлых джинсах с высокой посадкой. Эффектный макияж сделан с акцентом на губы с нюдовой помадой и четко очерченным контуром. Многие поклонники посчитали, что Леся увеличила губы.

На заднем плане можно увидеть друга Леси, блогера и телеведущего Евгения. Он и сделал второй, горячий кадр, показав, свой мужской взгляд на Лесю. На снимке запечатлена… пятая точка звезды в облегающих джинсах.

Леся наглядно показала мужской взгляд на женскую привлекательность (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Що бачу я VS що бачить він", - указала на разницу между мужским и женским воспринятием ведущая.

Поклонники в комментариях также высказали свое мнение.