ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в "Светской жизни"

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 10:32
Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в "Светской жизни" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Наталья Могилевская на время стала ведущей популярной программы "Светская жизнь". Она заменила ведущую Екатерину Осадчую, которая сейчас в декретном отпуске - на днях она родила третьего сына. Как и во время первого декрета с сыном от Юрия Горбунова Иваном, ведущими шоу временно будут разные украинские звезды.

О своей новой работе Могилевская сообщила в Instagram, а заодно и показала фото со своего первого мероприятия в качестве ведущей.

Наталья взяла интервью у гостей церемонии награждения государственной награды "Национальная легенда украинской музыки". Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце и закончилась большим концертом.

Артистка опубликовала серию снимков, на которых запечатлена со звездными гостями - Софией Ротару, Андреем Шевченко, Дмитрием Гордоном, Стасом Бокланом, Ириной Билык и Кэтрин Винник.

Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;

Наталья Могилевская стала новой ведущей "Светской жизни" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Еще раз поздравляю Катю с рождением сына и встречаемся завтра все на стадионе", - написала под фото Могилевская, дав знать таким образом, что она также будет работать и на большом концерте ко Дню независимости Украины.

Певица также показала свой наряд для первого мероприятия - белое вечернее платье в пол с небольшим шлейфом, которое она дополнила оригинальным синим пиджаком с узорами и одним рукавом. Завершают лук серебристые туфли-лодочки на шпильке, красивая укладка и макияж с акцентом на глаза.

"Как Вам новая ведущая Светской жизни?" - поинтересовалась Наталья.

Шляпы не хватает: известная певица заменила Катю Осадчую в &quot;Светской жизни&quot;

Наталья Могилевская похвасталась роскошным образом в роли ведущей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети принялись делиться своими впечатлениями в комментариях.

  • Чудово виглядаєте. Але я сприймаю ведучу лише Катю Осадчу
  • Катя найкраща ведуча!
  • Шикарная
  • Волшебная
  • Ведуча супер!
  • Самая лучшая ведущая
  • Неперевершено виглядаєте. Рада, що будете ви
  • Шляпы не хватает
  • Супер, красота
  • Какая Вы красотка. Лучшая ведущая
  • Костюм очень и очень!!!

Ранее мы писали, что Могилевская мечтает изменить гимн Украины и уже даже придумала новые строки.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Наталья Могилевская
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Студенты в Украине могут вернуть 18% "кэшбека" от стоимости обучения: как это сделать
Студенты в Украине могут вернуть 18% "кэшбека" от стоимости обучения: как это сделать