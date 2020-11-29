Шоу пройдет, а любовь останется: Санта Димопулос сделала откровенное признание о "Танцах со звездами"

Санта Димопулос сделала откровенный пост в соцсети

Санта Димопулос уверенно движется в сторону победы на "Танцах со звездами 2020" и не собирается сбавлять обороты, уступая первенство сильным конкуренткам. Знаменитость признается – с каждым эфиром ей все сложнее и сложнее, хоть она сдаваться и не намерена.

А еще Санта стала более откровенно рассказывать о том, что для нее это шоу. Звезда сделала трогательный пост в своей соцсети, где призналась, что, когда проект останется позади, любовь и свет все равно останутся.

"Шоу подходит к концу... И вот что я хочу вам сказать: здесь нет победителей и нет проигравших. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждый из нас достоин одержать кубок.

Это – женский финал. Я умею дружить с женщинами и восхищаться ими, видеть все их достоинства, таланты, красоту, уважать и замечать их труд. Я никогда не обесцениваю чужой путь. Наоборот, на меня всегда можно опереться и я всегда подам руку. В этом моя сила. Она – в умении помогать, любить и отдавать.

В умении видеть сильные стороны других и не завидовать, а восхищаться.

Шоу пройдет, а любовь и внутренний свет – останутся, они вечны. Для себя и своих родных я уже победила: себя, свои комплексы, границы, страхи, неуверенность, боль прошлых потерь.

Я кайфовала от каждого танца и образа, познакомилась с разными людьми – "широкими" как океан и "мелкими" как лужа, очаровывалась и разочаровывалась, отчаянно плакала и громко смеялась... это и есть жизнь! Со всей своей палитрой, во всем многообразии. Я не просто участвовала в этом шоу - я в нем жила.

В прошлое воскресенье, так получилось, что я рыдала за 10 минут до эфира и не понимала, как выйду на паркет. И Слава Богу, что у меня есть поддержка и родные мне люди. Те, кто меня понимает, любит и принимает. У меня есть вы: настоящие, искренние, осознанные. Спасибо", - написала Санта.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, ранее Санта признавалась, что проект – это вызов самой себе, который она с удовольствием приняла, хоть ей порой приходится очень нелегко.