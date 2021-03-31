Не штамп в паспорте: "Холостяк" Заливако рассказал, чего на самом деле хочет от избранницы

11-й сезон романтического реалити "Холостяк" в разгаре и уже успел отличиться скандалами - так, одну из участниц заподозрили в том, что она прежде якобы занималась эскортом , после чего девушка покинула проект. Главный герой шоу, бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако продолжает искать свою любовь.

31-летний мужчина рассказал, какие девушки его привлекают, что привело его на проект, а также - чего он действительно ожидает от своей избранницы. Об этом сообщают "Факты" .

Михаил откровенно признался, что жениться для него не является главной целью. Гораздо важнее - найти свою взаимную любовь.

"Знаете, что касается любви, то я очень многое вкладываю в это слово. На самом деле лишь однажды произносил заветное: "Я тебя люблю". Для меня такое признание слишком серьезно, без этого чувства невозможно движение в паре. Считаю, что залог счастливых отношений — это не штамп в паспорте, а настоящая любовь и поддержка", - отметил бизнесмен.

Рядом с собой он хотел бы видеть девушку, которая стала бы настоящим партнером и поддерживала его.

"Не скажу, что я работаю прямо на износ, но часто приходится задерживаться допоздна. Поэтому рядом со мной должна быть девушка-партнер. Хочу, чтобы она понимала меня и принимала мою работу. Конечно, при этом развивалась бы и сама, занимаясь любимым делом или хобби", - поделился Заливако.

По словам "Холостяка", он пришел на проект с верой в то, что сможет найти там свою любимую.

"С верой в то, что действительно могу встретить здесь свою вторую половинку. Я ищу искреннюю любовь. Ту, настоящую, за которой все гоняются, но не всем удается найти ее. И я готов поспорить с кем угодно, что на "Холостяке" встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь. Знаете, у меня не было цели прикольно провести время или стать популярным. И мне действительно нравится то, что происходит на "Холостяке". Опыт отношений, который могу здесь получить, думаю, окажется очень важным", - считает мужчина.

Холостяк 11 Михаил Заливако верит, что встретит на проекте свою настоящую любовь (фото: instagram.com/michaelzalivako)

Михаил раскрыл, что при выборе того, кого из девушек оставить в шоу, он прислушивается к своему сердцу.

"Я знал, куда и зачем иду, понимал правила проекта. У меня нет каких-то конкретных критериев, по которым оставляю участниц. Просто прислушиваюсь к себе и своим желаниям. Руководствуюсь только сердцем", - заявил романтический герой.

Что касается инициативы в паре, Заливако предпочитает, чтобы она исходила от него, но в целом не против и проявления интереса со стороны девушки.

"Девушки, с которыми я встречался до проекта, были совершенно разными -- и внешне, и по характеру. Рассудительные, спокойные, решительные, волевые. На проекте участницы часто сами проявляют инициативу, и для меня это как-то необычно. Но, с другой стороны, если женщине нравится мужчина, она подходит к нему и говорит "привет" — это же нормально. Вообще, я за баланс, когда в паре оба одинаково могут быть активными. Сам люблю проявлять инициативу по отношению к женщине. Мне так интереснее. Хочется добиваться избранницы, а не получать много внимания к себе. На самом деле, думаю, тут все зависит от воспитания", - поделился Михаил.