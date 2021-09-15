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В шубе на голое тело: полуобнаженная Синди Кроуфорд вызвала восторг идеальной фигурой

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США, Среда 15 сентября 2021 21:33
В шубе на голое тело: полуобнаженная Синди Кроуфорд вызвала восторг идеальной фигурой Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд этой зимой исполнилось 55. Но кто скажет это, глядя на совершенное тело и молодой внешний вид легендарной супермодели?

На днях Синди поделилась кадрами со своей новой съемки, и поклонники просто взорвали ее страницу.

Кроуфорд позирует перед фотографом в соблазнительном нижнем белье - розовом атласном корсете, черных чулках, а также сабо на шпильках. Сверху супермодель накинула серую шубу из искусственного меха с большим отложным воротником. Завершили образ 55-летней звезды роскошная пышная укладка, которая уже стала ее фирменной. А также выразительный макияж.

В шубе на голое тело: полуобнаженная Синди Кроуфорд вызвала восторг идеальной фигуройВ шубе на голое тело: полуобнаженная Синди Кроуфорд вызвала восторг идеальной фигурой

Синди Кроуфорд в новой фотосессии (фото: instagram.com/cindycrawford)

В подписи Синди рассказала, что эти фото были сделаны во время съемки для глянца. А поклонники принялись высказывать свое мнение от идеальной фигуры и соблазнительного лука. "Вау, просто вау!", "О боже", "Восхитительная, как всегда", "По-прежнему восхитительная и классически прекрасна", "Очень красивая", "Я просто влюблен", - пишут фанаты звезды.

Ранее Синди Кроуфорд показала стильный образ на осень, который подойдет всем.

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