Джемпер с косами и джинсы: Синди Кроуфорд показала стильный образ на осень

Синди Кроуфорд обожает стильные образы и часто делится ими в своем блоге. На днях она показала, как легко составить аутфит с помощью классических осенних вещей. Берем на заметку!

Синди Кроуфорд надела темно-синие классические джинсы с высокой посадкой, зауженные книзу. А к ним подобрала белый укороченный джемпер с косами на рукавах купной вязки. Такая модель сейчас на пике популярности, берем на заметку! Последний штрих идеального образа - несколько браслетов на запястье. Синди также сделала свою фирменную пышную укладку и выразительный макияж. Выглядела 55-летняя супермодель роскошно, за что получила массу комплиментов.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

В подписи модель рассказала, что съемка была сделана с благотворительной целью. Вместе со своей командой Синди собирает деньги для детской исследовательской больницы Св. Джуда, основанной в 1962 году. Браслеты, которые демонстрирует красавица, можно приобрести по акционной цене $ 16.20, и каждый доллар с одной покупки пойдет на сбор средств для нуждающихся семей и медицинских исследований.