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Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 11:49
Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников ярким необычным луком.

Фото певица запостила в своем Instagram.

Ирина демонстрирует яркую деталь зимнего гардероба 2021 - необычную меховую сумку. Весь "хипстерский" образ Билык вызвал горячие обсуждения под снимками: кислотное худи с иероглифами, шапка в тон, обувь на огромной платформе и яркий макияж.

Фанаты восхитились смелостью певицы при выборе одежды, а некоторые подписчики даже не узнали певицу.

Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

  • Ириша, как стильно, свежо! Обожаю этот стиль!
  • Ого! Сильно изменилась!
  • Неузнаваемая
  • Билычка, супер, обожаю тебя

Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Билык сделала фанатам необычное предложение: пора стать счастливым!

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