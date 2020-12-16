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Скандальная украинская певица впервые показала лицо сына, которого прятала три года

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 09:55
Скандальная украинская певица впервые показала лицо сына, которого прятала три года Дуэт ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)
Автор: Светлана Мащенко

Мария Опанасюк - одна из сестер скандального дуэта ANNA MARIA - впервые показала лицо сына, которого прятала несколько лет. Певица позировала на фото с малышом, сестрой Анной и мужем Вадимом.

Кадры фотосессии появились на официальной странице дуэта в Instagram.

"Мы делимся такой сокровенной, семейной и радостной новостью с Вами...
Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше!" - подписаны кадры.

Скандальная украинская певица впервые показала лицо сына, которого прятала три года

Анна и Мария Опанасюк (фото: instagram.com/annamariaduet)

Супругом Марии четыре назад стал мужчина по имени Вадим. Он старше девушки на десять лет. Раньше был диджеем, а затем стал звукорежиссером, и теперь работает с дуэтом.

Три года назад у Марии и Вадима родился мальчик. Но супруги до последнего скрывали этот факт. Теперь же после признания они решились показать лицо малыша.

Скандальная украинская певица впервые показала лицо сына, которого прятала три года

Мария Опанасюк с сыном и мужем (фото: instagram.com/annamariaduet)

"У меня есть маленький сын. Ему уже 3 года исполнилось. Я думаю, что сейчас многие даже из наших друзей будут в шоке. Мы как-то выступали в Буковеле, там еще был Влад Яма, у нас тогда еще не было няни, и ребенок просто в колясочке спала в гримерке. И мы попросили Влада Яму просто побыть с ребенком 15 минут, пока мы на сцене. Он согласился", - рассказывала в одном из интервью Мария.

Отметим, что о том, что у нее есть ребенок Мария Опанасюк призналась совсем недавно - в интервью на одном из телешоу.

Напомним, что дуэт ANNA MARIA скандально прославился в Украине после участия в Нацотборе на Евровидение. Во время конкурса выяснилось, что мама девушек занимает высокую должность во временно оккупированном Крыму. А в одном из интервью Анна и Мария так и не смогли однозначно ответить на вопрос "Чей Крым?".

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