Скандальная украинская певица впервые показала лицо сына, которого прятала три года

Мария Опанасюк - одна из сестер скандального дуэта ANNA MARIA - впервые показала лицо сына, которого прятала несколько лет. Певица позировала на фото с малышом, сестрой Анной и мужем Вадимом.

Кадры фотосессии появились на официальной странице дуэта в Instagram.

"Мы делимся такой сокровенной, семейной и радостной новостью с Вами...

Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше!" - подписаны кадры.

Анна и Мария Опанасюк (фото: instagram.com/annamariaduet)

Супругом Марии четыре назад стал мужчина по имени Вадим. Он старше девушки на десять лет. Раньше был диджеем, а затем стал звукорежиссером, и теперь работает с дуэтом.

Три года назад у Марии и Вадима родился мальчик. Но супруги до последнего скрывали этот факт. Теперь же после признания они решились показать лицо малыша.

Мария Опанасюк с сыном и мужем (фото: instagram.com/annamariaduet)

"У меня есть маленький сын. Ему уже 3 года исполнилось. Я думаю, что сейчас многие даже из наших друзей будут в шоке. Мы как-то выступали в Буковеле, там еще был Влад Яма, у нас тогда еще не было няни, и ребенок просто в колясочке спала в гримерке. И мы попросили Влада Яму просто побыть с ребенком 15 минут, пока мы на сцене. Он согласился", - рассказывала в одном из интервью Мария.

Отметим, что о том, что у нее есть ребенок Мария Опанасюк призналась совсем недавно - в интервью на одном из телешоу.

Напомним, что дуэт ANNA MARIA скандально прославился в Украине после участия в Нацотборе на Евровидение. Во время конкурса выяснилось, что мама девушек занимает высокую должность во временно оккупированном Крыму. А в одном из интервью Анна и Мария так и не смогли однозначно ответить на вопрос "Чей Крым?".