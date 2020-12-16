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Скандальна українська співачка вперше показала обличчя сина, якого ховала три роки

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 09:55
Скандальна українська співачка вперше показала обличчя сина, якого ховала три роки Дует ANNA MARIA (фото: instagram.com/annamariaduet)
Автор: Світлана Мащенко

Марія Опанасюк - одна з сестер скандального дуету ANNA MARIA - вперше показала обличчя сина, якого ховала кілька років. Співачка позувала на фото з малюком, сестрою Анною та чоловіком Вадимом.

Кадри фотосесії з'явилися на офіційній сторінці дуету в Instagram.

"Ми ділимося такою потаємною, сімейною і радісною новиною з Вами...
Всім жителям планети Земля хочеться побажати щастя і радості побільше!" - підписані кадри.

Скандальна українська співачка вперше показала обличчя сина, якого ховала три роки

Анна і Марія Опанасюк (фото: instagram.com/annamariaduet)

Чоловіком Марії чотири тому став чоловік на ім'я Вадим. Він старше дівчини на десять років. Раніше був діджеєм, а потім став звукорежисером, і тепер працює з дуетом.

Три роки тому у Марії і Вадима народився хлопчик. Але подружжя до останнього приховувало цей факт. Тепер же після зізнання вони зважилися показати обличчя малюка.

Скандальна українська співачка вперше показала обличчя сина, якого ховала три роки

Марія Опанасюк з сином і чоловіком (фото: instagram.com/annamariaduet)

"У мене є маленький син. Йому вже виповнилося 3 роки. Я думаю, що зараз багато хто навіть із наших друзів будуть в шоці. Ми виступали в Буковелі, там ще був Влад Яма, у нас тоді ще не було няньки, і дитина просто в колисці спала в гримерці. І ми попросили Влада Яму просто побути з дитиною 15 хвилин, поки ми на сцені. Він погодився", - розповідала в одному з інтерв'ю Марія.

Зазначимо, що про те, що у неї є дитина Марія Опанасюк зізналася зовсім недавно - в інтерв'ю на одному з телешоу.

Нагадаємо, що дует ANNA MARIA скандально прославився в Україні після участі у Нацвідборі на "Євробачення". Під час конкурсу з'ясувалося, що мама дівчат займає високу посаду в тимчасово окупованому Криму. А в одному з інтерв'ю Анна і Марія так і не змогли однозначно відповісти на питання "Чий Крим?".

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