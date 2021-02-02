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Сказала "да": Слава Каминская в прозрачном белом платье со шлейфом заинтриговала заявлением

Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы отлично отдохнула на Мальдивах с детьми, няней и подругами. Недавно она похвасталась доставкой роскошного букета красных роз и сообщила, что найти на острове цветы и организовать их транспортировку – не так просто, поэтому такой подарок и особое внимание несказанно порадовали певицу. А теперь она и вовсе решила заинтриговать поклонников окончательно, явившись в прозрачном белоснежном платье со шлейфом, напоминающим свадебное.

На красочном снимке Слава с легким макияжем в красивом наряде расположилась на пляже на срубе дерева, за ней – бескрайний чистый океан (к слову, Слава как-то восхищалась тем, какая чистая вода на Мальдивах).

"Я сказала ему ..... да.... Продолжение в следующем посте", - заинтриговала подписью к снимку артистка.

"Поздравляю! Совет и любовь", - прокомментировала кадр Наталья Гордиенко (жена бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы), которую ранее Слава назвала "свекрушенька" и спровоцировала слухи о романе с ее сыном нардепом 7 созыва и экс-членом правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Кацубой. В сторис звезды как-то даже промелькнул совместный кадр с ним.

Поклонники тут же бросились поздравлять певицу, но та постаралась сохранить интригу.

  • Повезло ему, однако. Красота
  • Ждем всех подробностей
  • Какая нежная красота
  • Какая очаровашечка
  • Очень милой и нежный образ
  • Красивое платье! Напомнило морскую звездочку
  • Красотка! Просто девушка огонь

К слову, некоторые подписчицы звезды решили, что "да" она сказала роскошному платью, а не избраннику. "И я бы сказала ему да. Оно обалденное. Просто красота", "Я бы такому платью тоже сказала "да", - писали фолловеры Славы.

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Новости Украины Слава КаминскаяНеАнгелы