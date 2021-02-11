Сказочная зима: Надя Дорофеева показала, как нужно одеваться на яркую прогулку (видео)

Наставница "Голосу країни" Надя Дорофеева недавно побывала на Бали: там певица зарядилась солнцем на месяцы вперед. А теперь она радуется украинскому снегу, как ребенок.
Ярким зимний ролик певица запостила в свой Instagram.
Дорофеева вышла на прогулку в ярком аутфите: синяя зимняя куртка-оверсайз, спортивный костюм болотно-зеленого цвета, огромного размера худи и угги дополнила "фирменная" прическа Нади - две косички-хвостика.
Певица веселится в снегу, бегает, кружится, подбрасывает снег и даже упала поваляться в нем.
"Я конечно злюсь на пробки в городе и все такое. Но какой же в этом году красивый февраль", - написала Дорофеева под своим роликом.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Фанаты тут стали комментировать ролик Дорофеевой, зимнее настроение обеспечено после просмотра - уверены они.
Напомним, здесь можно заглянуть в закулисье "Голосу країни": Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах, а Монатик и Винник не отстают - все звезды проекта.