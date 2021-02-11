UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сказочная зима: Надя Дорофеева показала, как нужно одеваться на яркую прогулку (видео)

Автор: Lite

Наставница "Голосу країни" Надя Дорофеева недавно побывала на Бали: там певица зарядилась солнцем на месяцы вперед. А теперь она радуется украинскому снегу, как ребенок.

Ярким зимний ролик певица запостила в свой Instagram.

Популярные новости
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021

Дорофеева вышла на прогулку в ярком аутфите: синяя зимняя куртка-оверсайз, спортивный костюм болотно-зеленого цвета, огромного размера худи и угги дополнила "фирменная" прическа Нади - две косички-хвостика.

Певица веселится в снегу, бегает, кружится, подбрасывает снег и даже упала поваляться в нем.

"Я конечно злюсь на пробки в городе и все такое. Но какой же в этом году красивый февраль", - написала Дорофеева под своим роликом.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанаты тут стали комментировать ролик Дорофеевой, зимнее настроение обеспечено после просмотра - уверены они.

  • Какая ты счастливая
  • Какая же ты красивая
  • Не заболей, малышка

Напомним, здесь можно заглянуть в закулисье "Голосу країни": Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах, а Монатик и Винник не отстают - все звезды проекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецНадя ДорофееваГолос країни
Читайте также
В бриллиантах и с короткой стрижкой: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила красотой в новой съемке
Красотка: Настя Каменских в красной куртке и бейсболке раскрыла секрет жизненного успеха
Прогноз погоды