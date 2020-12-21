Сказочные: Ирина Билык умилила фанатов трогательными фото с прогулки с детьми

Наталья Могилевская недавно трогательно призналась в любви своей коллеге по сцене Ирине Билык. Наталья поделилась снимком див украинской сцены и назвала Ирину "своей идеальной", чем растрогала и удивила фанатов.

Ирина Билык реже делится в сети своими жизненными "обновлениями", чем коллега по сцене, но если все же решается на пост, то предстает перед поклонниками в ярких образах.

На этот раз Ирина показала, как она прощается со старым, 2020-м годом. Певица запостила снимок в ярком розовом пуховике, желто-салатовая шапка и меховая сумка дополнили образ певицы.

Ирина фотографирует свою семью - старшего сына с его девушкой и младшего сына. Все они позируют на веселой новогодней локации.

"Дуже приємно проводжати 2020 рік в казковому місці з рідними людьми! А з ким ви хотіли б зустріти новий 2021 рік?", - написала Ирина.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В комментариях фолловеры стали тут же писать, с кем бы они с радостью встретили свой новый год: "Конечно же, со своей любимой семьей", "С тем человеком, ради которого бьется сердце", "Какие сказочные фото".

Напомним, что Билык недавно устроила среди фанатов опрос в своем микроблоге, она спросила, кто готов стать счастливым и удивила своим предложением.