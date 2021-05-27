Сколько ужасов натерпелся этот ребенок! Счастливая Астафьева рассекретила нового члена семьи

"Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая лисичка. Малышка приехала к нам из родных краев. Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом. Я не буду рассказывать, сколько ужасов натерпелся этот ребенок... Но, все мы рады, что она жива и здорова и теперь уж точно будет счастлива!" - заверила артистка.

К слову, не все хвостатые члены семьи были рады новичку. Пушистые песики Чичико и Луна явно дали понять, что они пока не готовы подружиться с Элисс. Это хорошо видно на еще одном кадре, где звезда позирует со всеми тремя питомцами.

Даша показала нового члена семьи (фото: instagram.com/da_astafieva)

"На втором фото видно, что рады пополнению не все... Уверенна, это вопрос времени", - считает Даша.

Поклонники отметили не только красоту звезды, но и ее доброе сердце и пожелали рыжей малышке поскорее прижиться в новой семье.