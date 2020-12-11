Скучаю: бывшая девушка Брэда Питта сделала откровенное признание под горячим фото

Бывшая девушка Брэда Питта после расставания с голливудским сердцеедом стала настоящей звездой сети. За время их короткого романа чисто подписчиков модели заметно выросло. Теперь немецкая модель старается радовать их разнообразным контентом. Ранее она записывала видео о своей бьюти-рутине, показывала уроки по макияжу, а также делала подборки стильных образов. А в последнее время Николь Потуральски все чаще делает акцент на горячих фото, большинство из которых - в полуобнаженном виде.

Николь сделала новые горячие фото (фото: instagram.com/nico.potur; instagram.com/philipp_gladsome)

Поскольку в условиях локдауна выходить из дома нельзя, Николь придумывает луки и снимает их прямо в своей спальне. Иногда она делает селфи, а порой приглашает к сотрудничеству своих знакомых из фешн-индустрии. Новую серию фото для нее сделал Филипп Гладсом (Philipp Gladsome).

На снимках девушка предстала в черном купальнике, сверху на который накинула молочного оттенка рубашку с цветочной вышивкой. Девушка показала фото, на котором позирует, сидя на полу и показав свои бесконечные стройные ноги. В аккаунте Филиппа появилось еще одно фото, где Николь стоит возле стены, сняв рубашку.

"Пятничное настроение. Скучаю дома", - написала Потуральски. Фолловеры принялись хвалить ее красоту, написав более 150 комментариев всего за час. К слову, многие из них уверены, что активность в сети связана именно с желанием доказать Брэду Питту, что он потерял. Или же наладить с ним отношения.

Напомним, Анджелина Джоли накануне праздников заговорила о домашнем насилии.