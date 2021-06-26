"Сквозь ливень, град и непогоду": Осадчая и Горбунов очаровали романтикой во Львове после шторма

Катя Осадчая и Юрий Горбунов накануне пожаловались, что попали в эпицентр бури и шторма во время перелета из Киева во Львов. Самолет едва удалось посадить, а ведущие не на шутку испугались. Так, звездная семья прибыла на ежегодный традиционный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest в город Льва.

По прибытию на место, разбушевавшаяся стихия утихла, а Юрий и Катя, воспользовавшись свободным временем, отправились прогуляться по умытому дождем городу и устроили фотосет для Instagram .

"Сквозь ливень, град и непогоду, на месте", - отчиталась Катя, сделав селфи с мероприятия.

Катя с трудом добралась из Киева в дождливый Львов (фото: instagram.com/kosadcha)

Погода позволила влюбленным щеголять в легких аутфитах. Ведущая показала себя на улочках Львова в нежном наряде.

Так, Катя выбрала романтичное белоснежное плате из натуральных материалов с воланом и кружевом внизу. Она набросила на плечи легкий белоснежный пиджак и выбрала для променада по исторической части города удобные кеды. Катя собрала волосы сзади в хвост и спрятала глаза за солнечными очками.

На одном из кадров ведущая обнимает за плечи своего мужа – пара делает селфи прямо среди исторического центра Львова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись по старой части Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

"Львів. Життя повертається в звичне русло, Leopolis Jazz Fest тому підтвердження", - подписала атмосферные кадры Катя.