Не для слабонервных: Потап рассказал, как присутствовал на родах сына

Рэпер едва не лишился чувств во время родов сына

Потап – отец 12-летнего сына Андрея, который, похоже, не прочь пойти по стопам отца и стать шоуменом. Так, вместе со звездным родителем он уже дважды был ведущим балкона на шоу "Танцы со звездами", по примеру рэпера увлекается спортом и любит различные активности. Мать мальчика, продюсер Ирина Горовая, поощряет стремления сына и одобряет его общения с бывшим мужем и отцом Андрея – пара после развода сумела найти общий язык и остаться в дружеских отношениях. Потап признался, что он даже лично присутствовал при появлении сына на свет, о чем рассказал в программе 2POPODCAST.

Потап заявил, что был на родах мальчика и все видел своими глазами. "Зрелище не для слабонервных. Но я хотел бы пожелать всем крепким мужчинам, если у вас проскочила мысль пойти и поддержать свою женщину, сходите", – призвал продюсер.

Также он рассказал, что едва не потерял сознание, но доктор приободрил его забавной историей о впечатлительном отце.

"Я в какой-то момент все вижу, и меня врач под руку держит почему-то – я чуть-чуть падал. Он говорит: "Все нормально. Ничего-ничего, нормально". Когда все закончилось ко мне подходит, я говорю: "Вы меня извините. Я даже не заметил - смотрел в окно, повернулся и поехал". "Он говорит: "Вчера был мужик веселый с камерой. Снимает ребенка и вместе с камерой – блекаут. Падает, выбивает 4 передних зуба, разбивает камеру. Мы его в палату с женой. Он проснулся – счастливый, но без зубов", – поделился веселой историей рэпер.

К слову, гостем Потапа и Позитива в рамках программы стал Влад Яма. Он также поделился личной историей. Влад признался, что до последнего был с женой, но в ответственный момент решил подождать за дверью. Хореограф рассказал, что боится даже брать кровь из пальца и вены – ему сразу становится нехорошо и начинает кружиться голова.

Напомним, что ранее Настя Каменских засветила Потапа в новом пронзительном клипе-откровении о любви.