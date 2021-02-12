UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Слава из НеАнгелов в белье показала результаты "жесткого ЗОЖа": просто пушка

Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы любит подразнить поклонников пикантными снимками, тем более певица – обладательница соблазнительных форм. Недавно она вернулась из отпуска на Мальдивах, где не смогла себе отказать в гастрономических удовольствиях, и сразу же принялась худеть. Артистка показала фото в белье и призналась, как сбрасывает лишнее.

На личной странице в Instagram она разместила пикантный кадр, на котором предстала в красно-черном белье и халате.

Популярные новости
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Ненавижу есть по утрам: Наталья Могилевская дала рецепт идеального полезного завтрака 05 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Еще моложе: 54-летняя Сальма Хайек показала, как "освежить" лицо с помощью одежды 04 февраля 2021
Внучка президента Украины удивит появлением на ТВ-шоу: очень волновалась  07 февраля 2021
Три счастливые малышки: Светлана Лобода показала дочек и похвасталась подарком от любимого 07 февраля 2021
Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита 05 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021

Слава сделала яркий макияж, подчеркнув выразительные глаза. Певица расположилась в кресла и смотрит прямо в объектив фотографа.

Она поделилась собственной действенной схемой похудения, обязательным пунктом которой были занятия на беговой дорожке.

"Кофе-брейки на Просекко приветствуются. П.с. поскольку я уже вторую неделю на жестком ЗОЖе, за меня тоже пригубите, не стесняйтесь", - попросила звезда.

Слава соблазнила формами в белье (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники звезды любовались ее соблазнительным фото и не забывали оставлять комплименты, сравнив Славу даже с Памелой Андерсон.

  • Шикарная
  • Просто пушка
  • Шикарная фигура
  • Красотка
  • Соблазнительница
  • Хорошо выглядите
  • Так это же Памела Андерсон
  • Как всегда выглядишь на все 100
  • Красивенная

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов высказалась об обмане и разочаровании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
Читайте также
Сказала "да": Слава Каминская в прозрачном белом платье со шлейфом заинтриговала заявлением
Слава из "НеАнгелов" пожаловалась на фигуру: я жирная!
Прогноз погоды