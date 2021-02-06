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Слава из НеАнгелов в прозрачной юбке сделала признание и взбудоражила посланием: тайное становится явным

Автор: Lite

Слава Каминская недавно вернулась в Киев после отпуска на Мальдивах с детьми, няней и друзьями. Конечно же, певица привезла с собой немало ярких и красочных фото с райского места и продолжает ими делиться в соцсети, а попутно интригует поклонники своими рассуждениями и признаниями.

Например, артистка разместила сразу две эффектные фотооткрытки. На одной из них она предстала в розовом купальнике в прозрачной ажурной белоснежной юбке. Звезда позирует на пляже на фоне белоснежного песка, океана и бунгало.

"Когда мне грустно .... Я смотрю наши старые мультики", - сделала внезапное признание певица.

Слава Каминская поделилась эффектными фото с Мальдив (фото: instagram.com/babaslavka)

Ранее же она поделилась еще одним ностальгическим мальдивским кадром. Слава запечатлена в пестром легком комбинезоне и шляпке. Она предпочла обойтись без макияжа.

Слава заговорила об обмане и иллюзиях (фото: instagram.com/babaslavka)

"Обманывая других, мы, в первую очередь, обманываем самих себя. Люди придумывают другую реальность, пытаясь воссоздать ее в чужой голове, но изначально эта «новая» картинка откладывается в сознании создателя. И вот вы врете/приукрашиваете/ переписываете событие, и уже сами забываете, как было на самом деле. Как итог, в два раза больше людей живут в мире иллюзий, напрочь забросив реальность. Но! Все забывают о главном: все тайное рано или поздно становится явным", - заверила артистка.

Напомним, что ранее Слава Каминская озадачила сеть фото в прозрачном белоснежном платье со шлейфом и намекнула на перемены в статусе. Артистку тут же бросились поздравлять поклонники. А она продолжает держать интригу.

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Новости Украины Слава КаминскаяНеАнгелы